3년간 추가로 1.8억 지원 계획

[헤럴드경제=김진 기자] 빙그레공익재단은 29일 경찰청과 2025년도 국가유공자 후손 장학생들에게 장학금을 전달했다고 30일 밝혔다.

양 기관은 2019년 경찰 관련 독립유공자 후손을 지원하는 업무협약을 체결했다. 2021년부터 순직경찰관 자녀까지 장학사업 대상을 확대하고 장학금 규모를 증액해 왔다. 이에 따라 지난 5년간 국가유공자 후손 119명이 총 1억8000만원의 장학금을 지원했다.

빙그레공익재단은 지원 대상을 미취학 아동까지 확대하고, 향후 3년간 추가로 1억8000만원의 장학금을 지원할 계획이다.

경찰 관련 국가유공자 후손 장학사업은 재단 출연사인 김호연 빙그레 회장의 의지에서 출발했다. 백범 김구 선생의 손녀사위인 김 회장은 독립운동과 대한민국 경찰의 역사적 의미를 재조명하는 데 힘써왔다.

빙그레공익재단 관계자는 “이번 장학사업이 국가를 위해 헌신하신 독립유공자와 순직경찰관들의 숭고한 희생을 기억하고, 그 후손들에게 실질적인 힘이 되는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.