외국인 비중 30%… 대만·일본 수요 눈길 2주~2개월 전 예매 가장 많아 신기재 도입·노선 확대… 운항 규모 증가

[헤럴드경제=정경수 기자] 이스타항공이 올 한 해 고객 이용 데이터를 분석한 ‘2025 여행 트렌드’를 30일 공개했다. 중국 노선의 뚜렷한 회복세와 함께 탑승객 수와 운항 규모가 모두 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.

‘2025 여행 트렌드’를 보면 올해 이스타항공은 한 해 동안 전년 대비 약 23% 증가한 560만명의 승객을 수송했다. 전날 기준 누적 탑승객 수가 1200만명을 기록했다.

운항 규모도 확대됐다. 이스타항공은 올해 B737-8 신기재 5대를 추가 도입해 총 20대의 항공기를 운용했으며, 연간 3420만㎞ 이상을 비행했다. 이는 지구를 약 853바퀴 도는 거리다. 또한 카자흐스탄 알마티, 인도네시아 마나도, 부산발 국제선 등 12개 노선을 새롭게 취항하며 전체 운항 노선을 30개 이상으로 늘렸다.

국제선 이용 현황을 보면 인천-오사카, 인천-도쿄, 인천-후쿠오카 노선이 가장 높은 이용률을 기록했다. 국내선에서는 김포-제주 노선이 전체의 70% 이상을 차지했다.

특히 올해는 중국 노선의 약진이 두드러졌다. 중국 노선 승객 수는 전년 대비 128% 이상 증가했으며, 편당 평균 탑승률도 28% 이상 상승했다. 중국의 한국인 대상 일방적 비자 면제와 더불어 한국의 중국인 방한 단체여행객 대상 무비자 입국이 허용되면서 그동안 위축됐던 중국 노선 수요가 빠르게 회복된 것으로 보인다.

외국인 탑승객 비중도 눈에 띄게 늘었다. 전체 탑승객 가운데 외국인은 약 30%를 차지했으며, 국적별로는 대만인이 38%로 가장 많았고 일본인(32%), 중국인(18%), 기타 국적(12%)이 뒤를 이었다. 특히 대만 타이베이는 김포, 인천, 부산, 청주, 제주 등 다양한 공항에서 운항 중인 점이 강점으로 작용하며 가장 선호도가 높은 해외 도시로 꼽혔다.

항공권 구매 패턴에서도 뚜렷한 특징이 나타났다. 출발 2주에서 2개월 전에 항공권을 구매한 고객이 약 42%로 가장 많았으며, 출발 2개월 이전에 미리 예약하는 계획형 여행객은 약 21%를 차지했다. 반면 출발 1주일 이내에 항공권을 구매하는 즉흥 여행객도 약 20%에 달해 여행 방식의 다양성을 보여줬다.

연령대별로는 25세에서 44세 이용객이 약 45%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 15세~24세와 45세~54세 이용객도 각각 약 14%를 기록했다. 최연소 승객은 생후 0세, 최고령 승객은 103세로 집계됐다.

이스타항공은 서비스 품질과 안전 역량 강화에도 힘을 쏟았다. 지난 6월 국내 항공사 가운데 최초로 ‘스카이트랙스 세계 항공 어워드 2025’에서 ‘한국 최고의 저비용 항공사’로 선정됐으며, 객실 승무원 채용 과정에 체력 시험과 상황 대응 면접을 도입하는 등 선발 방식을 전면 개편했다. 또한 1700평 규모의 김포공항 통합정비센터를 신설해 안전 투자도 확대했다.

이스타항공 관계자는 “올 한 해 많은 관심과 성원을 보내준 고객들에게 감사드린다”며 “내년에도 안전 역량을 더욱 강화하고 서비스 품질 개선에 지속적으로 힘써 고객에게 신뢰받는 항공사로 거듭나겠다”고 말했다.