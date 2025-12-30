올해 15개 기업 유치 성과…철강·석유화학 침체 속 산업 전환 가속

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 전남과 경남 일부가 참여한 지방자치단체조합인 광양만권경제자유구역이 올 한 해 총 4조 9000억 원 규모의 투자유치 성과를 달성했다.

세계적인 경기 둔화와 철강·석유화학 산업 침체라는 악조건 속에서도 이차전지 소재 집적화 전략 중심의 선별적 투자유치가 성과로 이어졌다는 평가다.

광양만권경제자유구역청에 따르면 올해 실적은 최근 3년간(2022~2024년) 연평균 투자유치액 1조 8000억 원의 2배를 훌쩍 넘는 규모로 개청 이래 최대 성과이기도 하다.

광양만권이 기존 중화학산업 의존 구조에서 벗어나 신성장 산업을 축으로 산업 포트폴리오 전환에 속도를 내고 있음을 보여주는 지표로 해석된다.

투자유치 성과를 분야별로 보면, 이차전지 등 친환경 신성장 산업이 전체 실적을 견인했다.

율촌산단에 입주한 이차전지 소재전문 (주)포스코퓨처엠을 포함한 포스코 계열 6개 기업이 4조 7594억 원을 투자하기로 하며 압도적인 비중을 차지했다.

이어 금속가공 분야에서는 인투알㈜ 등 4개사가 588억 원을, 물류·유통 분야에서는 연우㈜ 등 2개사가 82억 원을 각각 투자했다.

관광·레저 분야에서는 여수 HJ디오션리조트㈜가 500억 원 규모의 투자를 결정했고, 킹톱스 등 일반 제조업 2개사가 512억 원을 투자했다.

이에 따라 올해 광양만권(여수·순천·광양시)에서는 총 15개 기업의 투자가 확정됐으며, 공장이 착공되면 총 611명의 신규 일자리 창출이 기대된다.

단순한 투자 규모 확대를 넘어 고용과 지역 산업 기반 강화로 이어질 수 있는 구조라는 점에서 의미가 크다.

이에 앞서 정부는 철강·석유화학 산업 경기 침체가 장기화되자 올해 4월 30일 여수시를, 11월 20일에는 광양시를 산업위기 선제 대응 지역으로 지정했다.

여기에 ‘석유화학산업의 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법’이 국회 본회의를 통과해 내년 1분기 시행을 앞두고 있어 광양만권 산업 구조 재편에 제도적 뒷받침도 본격화될 전망이다.

구충곤 광양만권경자청장은 “내년에도 정부 지원 정책과 연계해 신성장 산업 육성과 전략적 투자유치에 집중하고, 기업 정착을 위한 맞춤형 지원과 정주 여건 개선을 병행할 계획”이라며 “대외 여건 악화라는 위기를 산업 전환의 기회로 삼아 지속 가능한 성장 기반을 확장하겠다”고 밝혔다.