- 경제활동 등 6개 부문 89개 지표 작성…삶의 질 향상 등 정책 기초자료로 활용

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도 내 다문화·외국인가구의 비율이 전국 상위권 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다.

30일 도가 발표한 ‘2025 다문화·외국인가구통계’에 따르면 지난해 기준 다문화가구는 2만 3498가구로 도 전체 100만 7652가구의 2.33%, 외국인가구는 4만 1692가구로 4.1%를 차지하고 있다.

도내 다문화가구와 외국인가구 모두 최근 5년간 증가 추세를 보이고 있으며, 다문화가구 비율은 인천(2.5%), 경기(2.34%)에 이어 3위, 외국인가구 비율은 1위를 차지했다. 전국 평균은 다문화가구 1.9%, 외국인가구 3.0%이다.

도는 다문화·외국인 가구의 증가 추세에 따라 이들 가구의 실태 및 삶의 질 정도를 파악하고, 정책개발에 활용하기 위해 2023년부터 2년 주기로 통계를 작성하고 있다.

이번 2회차 통계에는 2023년 11월 1일 기준 도에 거주하는 다문화가구, 외국인가구, 외국인을 대상으로 ▷인구·가구 ▷인구동태 ▷경제활동 ▷자산 ▷복지 ▷교육 6개 부문 총 89개 지표를 담았다.

먼저, 다문화 가구원은 6만 8417명으로 전체 도민 223만 8243명의 3.1%에 달했다.

다문화 가구원의 외국 국적은 베트남이 3848명(28.9%)으로 가장 많았고, 중국(한국계) 3063명(23.0%), 중국 2041명(15.3%) 순이였다.

다문화가구 출생아 수는 638명으로 도 전체 출생아 9436명의 6.8%를 차지했다.

다문화 가구원 종사자는 3만 3989명이었으며, 종사상 지위별로는 상시근로자가 2만 121명(59.2%)으로 가장 많았다.

산업별로는 제조업 종사자가 1만 479명(30.8%)으로 가장 많았고, 건설업 종사자 4498명(13.2%), 숙박 및 음식점업 종사자 3551명(10.4%)이 뒤를 이었다.

외국인 가구원은 총 9만 2049명으로 전체 가구원의 4.2%를 차지하고 있으며, 국적은 중국(한국계) 2만 2202명(24.1%), 베트남 1만 5903명(17.3%), 우즈베키스탄 8082명(8.8%) 순으로 많았다.

체류자격별 외국인은 재외동포가 2만 5889명(28.1%)으로 가장 높은 비중을 차지했다.

외국인 종사자는 6만 4107명으로 상시근로자가 3만 9022명(60.9%)으로 가장 많았다.

산업별로는 제조업 종사자가 3만 2284명(50.4%)으로 절반 이상을 차지해 충남 제조업 기반 경제에서 외국인 인력이 중요한 역할을 하고 있는 것으로 나타났다.

다문화가구는 내국인(귀화) 및 외국인(결혼이민자)이 한국인 배우자와의 혼인으로 이루어지거나 그 자녀가 포함된 가구로, ‘국적법’에 따라 인지 또는 귀화로 대한민국 국적을 취득한 자와 대한민국 국민으로 이루어진 가구를 의미한다.

다문화가구원은 다문화가구의 구성원이며, 외국인가구는 외국인으로만 구성된 가구다.

도 관계자는 “이번 통계 작성을 통해 도내에 거주하는 다문화·외국인가구의 현황을 체계적으로 파악할 수 있었다”며 “이들이 지역사회의 소중한 구성원으로 함께 성장할 수 있도록 실질적인 지원 정책을 지속 발굴해 나가겠다”고 말했다.