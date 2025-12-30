내국인의 3배 외국인에게만 부과

[헤럴드경제=함영훈 기자] 일본의 중앙정부와 지방정부가 숙박세, 출국세 인상에 이어, 공공 박물관 입장료까지 올리겠다고 나서고 있다.

공공박물관 입장료는 일본 철도 일부 구간 처럼 외국인에게만 차등해서 비싸게 받는 것이다.

숙박세의 경우 일본인 자국민도 부담하는데, 중국인들의 방일 급감으로 방값이 1/3로 떨어졌는데도 숙박세를 여전히 징수해 일본정부가 자국민의 저항을 받고 있다.

철도, 숙박, 출국, 입장 관련 요금을 줄줄이 올리는 것에 대해 일본 정부는 과잉관광에 따른 비용 부담의 증가 때문이라고 주장하지만, 정작 과잉관광을 통제하기 위한 입장 제한 조치 등은 취하지 않는다. 환경 보호를 위한 조치여야 하는데, 환경 훼손을 그대로 두고 돈만 더 받는 것이다.

취지에서 벗어난 요금 징수행위에는 어떤 고귀한 취지도 없고, 그저 욕심만 남았다.

일본 정부는 국립박물관과 미술관에 대해 이중가격 도입을 검토한다. 일본을 찾는 외국인 관광객에는 일반요금의 2~3배를 더 물리겠다는 계획이다.

29일 요미우리신문은 일본 문화청이 국립박물관·미술관을 운영하는 각각의 법인에 대해 외국인 관광객 입장료를 더 받는 이중가격 도입을 검토하도록 요구할 방침이라고 보도했다.

대상은 도쿄와 교토, 나라, 규슈의 국립박물관과 국립서양미술관, 국립과학박물관 등 11곳이다. 도쿄 우에노 공원에 있는 도쿄국립박물관과 국립서양미술관은 외국인 관광객들이 자주 찾는 곳이기도 하다.

재무성은 이중가격을 도입한다면 현재 일반 요금의 2~3배 정도가 될 것으로 보고 있다. 도쿄국립박물관의 경우 일반 입장료가 1000엔(약 9200원)이다. 이것이 최대 3000엔(2만7600원)까지 오르는 것이다.