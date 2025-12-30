올해 들어 10~20% 오른 美 증시 연말 차익실현 매물에 차분한 시장

[헤럴드경제=홍태화 기자] 새해를 앞두고 투자자들이 포지션 정리에 비중을 두면서 뉴욕증시 3대 주가지수가 하락 마감했다.

29일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 249.04포인트(0.51%) 내린 4만8461.93에 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 24.20포인트(0.35%) 밀린 6905.74, 나스닥종합지수는 118.75포인트(0.50%) 떨어진 2만3474.35에 장을 마쳤다.

주요 주가지수가 올해 강세를 보였던 만큼 성탄절 연휴를 다녀온 투자자들은 내년을 위해 포지션을 더 쌓기보단 차익실현에 더 손길이 가는 모습이다.

올해 들어 이날까지 S&P500 지수는 17.41%, 다우 지수는 13.91% 상승했으며 나스닥 지수는 21.56% 급등했다. 3대 지수 모두 3년 연속 상승세로 마감할 가능성이 크다.

3년 연속 강세인 만큼 투자자들의 경계감도 커졌다. 지난 3년간 증시를 뒷받침했던 인공지능(AI) 테마는 내년에도 유효할 것이라는 게 월가의 중론이지만 AI 거품론과 고점 부담도 시장의 한축을 맡고 있기 때문이다.

산타 랠리는 실종되는 흐름이다. 산타 랠리는 한 해의 마지막 5거래일과 새해의 첫 2거래일간 미국 증시가 통상 상승했다는 통계에서 나온 표현이다. 올해는 성탄절을 앞두고 증시가 미리 상승했다.

크리스 라킨 모건스탠리 산하 E-트레이드 투자 총괄은 “이번 주 경제 지표 발표가 적은 점을 고려하면 내부적인 상승 모멘텀이 이번 주 시장의 주요 관전 포인트가 될 것”이라며 “주가가 두 자릿수 상승률로 한 해를 마무리하면 기술주가 상당한 역할을 해야 할 것”이라고 말했다.

이날 금융시장의 시선은 증시보단 귀금속 원자재 시장으로 향했다. 은 현물 가격은 간밤 거래에서 사상 처음으로 온스당 80달러를 상향 돌파했으나 차익 실현 매물이 쏟아지며 이날 장 중 9% 넘게 하락했다. 금 가격 또한 이러한 흐름에 휩쓸려 이날 4% 넘게 떨어졌다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업 중에선 테슬라가 3% 넘게 하락했다. 나머지 종목은 별다른 움직임이 없었다.