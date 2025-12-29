[헤럴드경제=김보영 기자] 지난 4월 윤석열 전 대통령의 파면을 축하한다는 전광판을 내걸었던 인천의 한 치킨 프랜차이즈 매장이 이번엔 “쿠팡이츠 주문을 받지 않겠다”는 메시지를 내걸었다.

29일 소셜미디어에는 인천 치킨집의 전광판에 ‘이곳 매장은 쿠팡이츠 통해 주문 시 당분간 받지 않겠습니다’라는 문구가 적혀 있는 모습이 확산했다.

쿠팡이츠는 쿠팡이 운영하는 배달 플랫폼으로, 업주는 최근 쿠팡에서 발생한 대규모 개인정보 유출 사태와 노동자 사망사고에 대한 책임을 물어 ‘불매 운동’에 나선 것으로 추정된다.

앞서 해당 치킨집 점주는 지난 4월에도 헌법재판소의 윤 전 대통령 탄핵 인용 직후, 전광판에 “피청구인 윤석열을 파면한다. 국민 여러분 감사합니다”라는 문구를 게시한 바 있다. 당시 윤 전 대통령 지지자들은 지난 4월 매장에 ‘별점 테러’를 하고 본사에 민원을 제기했다.

이후 치킨집 본사는 “특정 매장의 부적절한 정치적 게시물로 불편을 드려 죄송하다”며 “해당 매장에 대해 본사 고위 임원이 직접 방문해 강력히 경고했다”고 밝혔다. 점주는 전광판에 “물의를 빚은 점에 대해 진심으로 사과드린다”는 문구를 게시하며 사과했다.