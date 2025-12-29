[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 29일 경북도청 다목적실에서 이철우 지사 주재로 2025년 경북의 여정과 2026년 도정방향에 대한 공식 브리핑을 진행했다.

이날 브리핑에서 이 지사는 “대구시와 경북도가 각각 1조원씩, 총 2조원 규모의 은행 대출에 대해 연이율 3.5% 조건으로 지방채 발행 등 공동 금융차입을 제공하는 방식을 통해 대구경북신공항 건설을 조기에 착공하자”고 공식 제안했다.

또 이 지사는 해당 금융차입을 기반으로 사업자가 신공항 공사를 신속히 시작할 수 있도록 대구시와 즉각적인 실무 협의에 착수하겠다는 의지를 분명히 했다.

이번 제안은 경북 지역의 핵심 성장동력 확보와 대구경북신공항의 조기 건설 필요성에 근거해 마련됐다.

그동안 이 지사는 여러 차례 대구경북신공항 사업은 이미 예산을 확보하는 것과 다름없는 상태라고 강조해 왔다.

다만 기부대양여 방식 특성상 군 공항 이전 부지의 개발·매각 대금이 먼저 확보되지 않아 공사가 즉시 착공되지 못하는 구조적 한계가 존재해 왔으며 이러한 문제를 해결하기 위해 경북도와 대구시가 보다 적극적으로 나서야 한다는 점을 지속적으로 언급해 왔다.

이날 브리핑에서도 이 지사는 대구경북신공항 추진과 관련한 언론 질의에 답하며 기부대양여 방식으로 이미 총 12조 원 규모의 예산이 확보된 상황임을 다시 한번 분명히 했다.

더 이상 예산 미확보를 이유로 사업 추진이 지연돼서는 안 된다는 점을 강조, 경북도와 대구시가 직접 금융 위험을 분담하는 방식으로 신공항 조기 착공에 대한 강력한 실행 의지를 대외적으로 천명했다.

이번 방안이 구체화할 경우 대구경북신공항 건설사업은 추가적인 국비 확보 과정에서 발생할 수 있는 불확실성을 크게 낮출 수 있을 것으로 기대된다고 덧붙였다.

이철우 경북지사는 “경북도는 향후 대구시와의 협의를 신속히 진행하는 한편 국가균형발전 정책과 광역 교통망 확충 전략과도 긴밀히 연계해 대구경북신공항 건설사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 지속적인 협력을 이어 나가겠다”고 말했다.