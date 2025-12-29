기재부, 수출금융 지원체계 전면 개편 공청회 재원 조성·운용 방식 놓고 학계·정책금융권 의견 수렴

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 수출 경쟁력 강화를 위해 ‘전략수출금융기금’ 신설을 추진하며 수출금융 지원체계 전반의 개편 논의에 착수했다. 글로벌 통상환경 불확실성이 커지는 가운데 대형 프로젝트와 전략산업 수출을 보다 두텁게 뒷받침하겠다는 구상이다.

기획재정부는 29일 서울 은행회관에서 한국조세재정연구원과 공동으로 ‘수출경쟁력 강화를 위한 전략수출금융기금 신설 및 지원체계 개편’ 공청회를 개최했다고 밝혔다. 이번 공청회는 전략수출금융기금 도입 방향과 재원 조성·운용 방안을 놓고 학계와 정책금융기관, 업계 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

최지영 기재부 국제경제관리관은 환영사에서 “우리 기업의 수출을 보다 두텁게 지원할 수 있도록 국가적 역량을 강화하는 동시에, 그 과정에서 발생하는 이익과 위험을 균형 있게 분담하는 지속 가능한 시스템을 구축할 필요가 있다”고 말했다.

이날 발제에 나선 박창균 자본시장연구원 선임연구위원은 수출금융 지원 역량 강화를 위해 기존 정책금융 중심 구조에서 벗어나 보다 안정적인 재원 기반을 마련해야 한다고 강조했다. 전략산업과 대규모 수출 프로젝트에 대한 장기·대형 금융 수요가 늘고 있는 만큼, 별도의 기금을 통해 위험을 분산하고 지원의 예측 가능성을 높여야 한다는 취지다.

토론에는 기재부 수출금융개편 태스크포스(TF), 조세연, 재정정책연구원, 한국수출입은행, 방위산업진흥회, 학계 인사들이 참여해 재원 조성 방식과 기금 운용 구조, 정책금융기관 간 역할 분담 등을 놓고 의견을 나눴다. 특히 수출산업 생태계 전반의 경쟁력을 높이기 위한 선순환 구조를 어떻게 설계할 것인지가 주요 쟁점으로 다뤄졌다.

정부는 이날 제기된 의견을 바탕으로 전략수출금융기금 신설을 포함한 수출금융 지원체계 개편안을 구체화할 방침이다. 기재부 관계자는 “전문가와 이해관계자의 의견을 충분히 반영해 수출금융 지원의 실효성을 높이는 방향으로 제도를 정비하겠다”고 밝혔다.