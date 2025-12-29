인천 서구 청라의료복합서비스타운 내 조성… 800병상

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]서울아산청라병원이 2029년 준공을 목표로 29일 착공됐다.

서울아산청라병원은 인천시 서구 청라국제도시 MF1블록 9만7459㎡(2만9533평) 부지에 지하 2층·지상 19층 약 800 병상 규모로 건립된다.

중증 해외 환자와 인천 지역 중증 환자를 대상으로 암센터, 심장센터, 소화기센터, 척추·관절센터 등 질환별 전문 진료센터가 들어선다.

청라의료복합타운에는 서울아산청라병원 외에도 한국과학기술원(KAIST) 연구소와 하버드의대 매사추세츠병원(MGH) 연구소가 입주할 계획이다.

또 창업·교육시설인 라이프 사이언스 파크(Life Science Park)가 조성돼 의료복합산업의 연구개발(R&D) 허브 기능을 수행하고 시니어 헬스케어 서비스를 갖춘 노인복지시설도 함께 들어서 의료·바이오·고령친화산업 간 시너지 효과가 기대된다.

교육·연구·숙박 등 복합시설은 2030년까지 순차적으로 조성된다. 라이프 사이언스 파크는 지하 3층·지상 14층 규모로 건립된다.

연구소 건물은 지하 1층·지상 9층 규모로, 교육과 연구개발(R&D)을 아우르는 핵심 거점 역할을 맡게 된다.

청라의료복합타운 조성으로 의사, 간호사, 연구인력 등 전문직을 포함해 약 5000명의 직접 고용효과와 30년 운영 기준 약 3조8000억원의 생산유발 효과가 예상된다.

유정복 인천시장은 “의료서비스 산업은 시민의 생명과 직결되는 복지이자 도시 경쟁력을 결정짓는 고부가가치 산업”이라며 “서울아산청라병원이 글로벌 유수의 연구기관과 인천의 경쟁력을 바탕으로 미래형 글로벌 병원으로 더욱 성장하길 기대한다”라고 말했다.

박승일 서울아산병원장은 “지역 의료기관과의 협력 체계 강화, 지역사회와 상생 발전하는 병원이 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

청라의료복합타운 사업은 2021년 사업제안 공모를 통해 서울아산병원 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정되면서 본격 추진됐다.

이후 2023년 12월 토지매매계약을 체결하고 2024년 12월 건축허가 절차를 완료했다.

한편 이날 착공식에는 유정복 인천시장과 박승일 서울아산병원장을 비롯해 지역구 국회의원 등 100여 명이 참석했다.