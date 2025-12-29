페이스북 통해 “어디까지 갈 거냐” 질타 “책임은 회피하고 위기마저 장사에 이용”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 국회 과학기술정보방송통신위원장인 최민희 더불어민주당 의원은 대규모 개인정보 유출 사고를 빚은 쿠팡이 낸 ‘무늬만 5만원’ 보상안에 대해 “책임은 회피하고 위기마저 장사에 이용한다”고 비판했다.

최 의원은 29일 페이스북에 쿠팡을 향해서 “어디까지 갈 거냐”고 일갈했다.

그는 “3370만명 개인정보 유출 사고의 책임자는 국회 청문회에 나오지 않으면서 대신 보상이랍시고, 자사 플랫폼 소비를 유도하는 ‘이용권 풀기대책’을 내놨다”고 꼬집었다.

이어 “쿠팡 트래블, 알럭스가 도대체 뭐냐”며 “이번에 처음 알았다. 아무도 쓰지 않는 서비스에 쿠폰 끼워팔기, 눈 가리고 아웅이다”라고 비판했다.

그러면서 “이 와중에 판촉행사, 영업하냐? 안 팔리는 서비스 호객행위 하는 거냐”고 따졌다.

쿠팡은 이날 개인 정보 유출 피해를 입은 3370만명에게 1인 당 5만원 짜리 구매 이용권 보상안을 지급하겠다고 밝혔다. 쿠팡은 총 1조6850억원 상당이라고 포장했다.

그러나 실상 구매이용권 보상안을 들여다보면 자사 상품과 서비스 이용을 촉진하는 ‘쿠폰’과 다름없는 내용이다. ▷로켓배송·로켓직구·판매자 로켓·마켓플레이스 쿠팡 전 상품(5000원) ▷쿠팡이츠(5000원) ▷쿠팡트래블 상품(2만원) ▷알럭스 상품(2만원) 등이다.

쿠팡 이용자들이 주로 사용하는 ‘쿠팡’과 ‘쿠팡이츠’ 보상 금액을 합쳐도 1만원에 그친 데다가 이미 탈팡(쿠팡 탈퇴)을 한 회원들과는 무관하다.

2만원씩 배정된 쿠팡트래블과 알럭스 상품은 각각 여행 상품과 명품을 취급하는 코너다.

한편 줄기 찬 국회 청문회 출석 요구에도 쿠팡 실소유주 김범석 쿠팡Inc 의장은 재차 불출석 사유서를 내 출석하지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 미국인 교포인 그는 오는 30~31일 국회 과방위와 정무위원회, 국토교통위원회, 기후에너지환경노동위원회, 기획재정위원회, 외교통일위원회 등 6개 상임위가 공동 진행하는 연석 청문회에 해외 거주를 이유로 참석할 수 없다는 내용의 불출석 사유서를 냈다.

의 연석 청문회 불출석 사유서 제출 관련 “지금 쿠팡에게 가장 중요한 일이 무엇인가. 쿠팡 매출액 90%를 점하고 있는 우리나라, 한국 사업에서 발생한 3370만명 해킹사태, 쿠팡노동자 사망 사건 등이 아닙니까”라며 “이보다 중요한 일정이 대체 뭡니까”라고 질타했다.

