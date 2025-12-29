바다 조망 해돋이 명소 여수 향일암 유명세

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 오는 31일부터 내년 1월 1일까지 이틀간 돌산읍 향일암 일원에서 ‘제30회 여수향일암일출제’가 열린다.

행사 첫날인 31일에는 저녁 8시부터 방문객이 함께 참여하는 어울마당과 축하공연을 시작으로 개막행사, 소원 촛불 밝히기, 제야의 종 타종 순으로 행사가 진행된다.

특히 병오년 새해 1월 1일 0시(자정)에는 지역 대표 기업인 한화에어로스페이스의 후원으로 신년 불꽃 쇼가 예정돼 새로운 볼거리가 기대된다.

이어서 해 뜨는 시각인 아침 7시 36분으로 예정된 일출을 관람한 뒤 새해의 시작을 알리는 신년 공연이 진행될 예정이다.

행사 기간에는 ▲해오름 소원등 만들기 ▲새해 소원지 달기 ▲이니셜 소원 팔찌 만들기 ▲병오년 붉은말 열쇠고리 만들기 ▲새빛 희망사진관 등 다양한 체험 프로그램도 운영된다.

여수시는 행사장 주변 교통 혼잡을 최소화하고 방문객의 안전과 편의를 위해 임시 주차장 6곳, 약 1600면을 확보하고 셔틀버스 12대를 준비하고 있다.

다도해해상국립공원 주차장이 만차될 경우 차량 진입을 통제하고, 소율 신도로 등 인근 임시 주차장으로 유도한 뒤 셔틀버스를 이용해 행사장 인근까지 방문객을 수송하는 방식으로 운행된다.

임시 주차장은 ▲소율 신도로 ▲대율 평화테마촌 ▲방죽포해수욕장 ▲갓고을센터 ▲죽포삼거리 일원 등에 마련된다.

또한 시는 관할 경찰서, 소방서, 여수해경, 다도해해상국립공원관리공단 등 유관 기관과 협조 체계를 구축하고 250여 명의 인력을 현장에 배치해 안전사고 예방과 질서 유지에 힘쓸 계획이다.

시에서는 향일암에 집중될 인파를 분산하고 시민들이 가까운 곳에서 안전하게 새해를 맞이할 수 있도록 ‘분산 일출(몰)제’도 함께 마련했다.

31일에는 소라면 장척마을에서 해넘이 행사를 열고, 1월 1일에는 무술목과 오동도 등을 비롯한 시내 주요 일출 명소 19곳에서 일출제를 진행할 방침이다.

시 관계자는 “국내 대표 해돋이 명소인 향일암을 비롯해 각각의 행사장에서 떡국 나눔과 따뜻한 음료 제공 등을 통해 시민과 방문객이 정겨운 분위기 속에서 새해를 맞이할 수 있도록 할 예정”이라고 말했다.