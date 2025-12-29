115명 ‘나눔 버스’ 탑승해 수혜자 맞춤형 테마형 봉사 마쳐

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 포스코 광양제철소(소장 고재윤)가 생산기술직 신입사원 115명과 함께 주말인 27일 테마형 봉사활동 행사인 ‘나눔 버스’ 행사를 진행했다.

총 115명의 신입사원들은 넉 대의 나눔버스에 탑승해 △부덕사 나눔스쿨 △중마노인복지관 △중군동 새마을회 조리장 △광양시가족센터를 각각 방문했다.

신입사원들은 △부덕사에서 캘리그라피를 활용한 쟁반 제품 만들기(캘리그라피 재능봉사단) △중마노인복지관에서 어르신을 위한 목공예품 만들기(마음이음 꽃꽂이 재능봉사단)를 실시했다.

또 △새마을회 조리장에서 독거노인 가정을 위한 밑반찬 만들기(릴레이 나눔의 밥상 재능봉사단) △광양시가족센터에서 재가 어르신을 위해 떡국, 계란, 곰탕세트 등 새해맞이 키트 만들기(하늬바람 풍선아트 재능봉사단)에 참여하며 지역사회에 대한 이해도를 높이고 협업과 상생의 문화를 습득했다.

이날 봉사활동에 참여한 한 신입사원은 “동료들과 힘을 합쳐 밑반찬을 만들고 재가 어르신과 취약 위기 가족에게 작은 기쁨을 선물하는 과정이 정말 뜻깊었다”며 “봉사활동을 통해 협업과 나눔의 즐거움을 배웠고 앞으로도 꾸준히 지역사회에 도움이 되는 활동에 참여하고 싶다”고 소회를 밝혔다.

‘나눔 버스’는 광양제철소 재능봉사단과 함께 지역 내 주요 사회복지시설을 방문, 수혜자 맞춤형 봉사활동에 참가하며 배려와 나눔의 마인드를 함양할 수 있도록 진행되는 교육과정이다.

광양제철소 관계자는 “이번 ‘나눔버스’ 행사는 신입사원들이 협업과 배려의 문화를 몸소 익히고, 지역사회에 긍정적인 영향을 전하는 의미 있는 자리”라며 “앞으로도 우리 광양제철소 임직원 모두가 나눔과 상생의 가치를 실천할 수 있도록 지속적으로 지원할 것”이라고 말했다.