쿠팡 임원들, 연석 청문회 불출석 의사 與, 쿠팡 맹공…임원 입국금지 조치 검토

[헤럴드경제=정석준·주소현 기자] 여당이 쿠팡을 대상으로 연석 청문회를 여는데 이어 국정조사를 추진한다. 쿠팡은 보상안을 발표하며 사태 수습에 나섰지만, 청문회를 앞두고 ‘보여주기식’이라는 지적도 나온다.

29일 정치권에 따르면 더불어민주당은 쿠팡에 대한 국정조사 계획을 검토 중이다. 민주당 원내 핵심관계자는 본지와의 통화에서 “쿠팡 국정조사 요구서 제출 일정, 내용 등을 논의 중”이라고 밝혔다.

청문회에 모습을 드러내지 않고 있는 쿠팡 임원에 대한 입국금지 조치도 검토된다. 김현정 민주당 원내 대변인은 전날 국회 소통관에서 기자들과 만나 가수 유승준씨 사례를 언급하며 “외국인이 국내 경제·사회에 해악을 끼칠 우려가 있을 경우 입국금지를 할 수 있다”고 말했다.

쿠팡은 오는 30~31일 연석 청문회를 앞두고 있다. 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장은 불출석 의사를 밝혔다. 이밖에 김유석 쿠팡 부사장, 강한승 전 쿠팡 대표도 불출석 사유서를 제출했다. 이들은 “현재 해외 거주 중으로, 2025년 12월 30일과 31일에 기존 예정된 일정으로 인한 부득이한 사유로 청문회에 출석이 어렵다”는 이유로 출석을 거부한 것으로 알려졌다.

김 의장은 전날 사과문을 발표하고 “사고 직후 미흡했던 초기 대응과 소통 부족에 대해 진심으로 사과드린다”며 “소통의 문제점을 지적하신 모든 분께 송구하며 비판과 질책을 겸허히 받아들인다”고 했다. 강 전 대표는 “개인정보 사고 발생 전인 2025년 5월 말에 쿠팡 대표직을 사임했고 그 후 현재까지 미국에서 거주하며 근무하고 있다”며 “대표이사를 사임한 지 이미 7개월이 경과했다”고 전했다.

쿠팡 보상안에 대한 질타도 이어지고 있다. 이날 쿠팡은 1인당 5만원의 쿠팡 구매이용권을 지급하는 보상안을 발표했다.

이에 대해, 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장인 더불어민주당 최민희 의원은 이날 페이스북에서 “아무도 쓰지 않는 서비스에 쿠폰 끼워팔기, 눈 가리고 아웅”이라며 “책임은 회피하고 위기마저 장사에 이용하려는 쿠팡. 어디까지 갈 겁니까”라고 비판했다.

한편, 쿠팡 연석 청문회에는 국회 과방위와 정무위원회, 국토교통위원회, 기후에너지환경노동위원회, 기획재정위원회, 외교통일위원회 등 총 6개 상임위가 참여한다.

국민의힘은 연석청문회에 불참할 전망이다. 원내지도부는 청문회가 아닌 국정조사 추진이 필요하고, 주관 상임위가 과방위가 아닌 정무위가 돼야 한다는 입장을 고수하고 있다.