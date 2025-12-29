[헤럴드경제=함영훈 기자] 외국인 관광객을 위해 KTX부터 지하철, 버스 등 대중교통을 한 장으로 이용할 수 있는 통합교통패스가 코레일에 의해 만들어졌다.

29일 한국철도공사(코레일)에 따르면, 새로 발행된 ‘코레일패스 플러스’는 일정 기간 동안 KTX를 포함한 코레일의 모든 열차를 자유롭게 이용할 수 있는 외국인 철도자유여행패스(코레일패스)에 지하철, 버스 등 대중교통 선불 충전형 교통카드(레일플러스)를 결합한 상품이다.

코레일 홈페이지 또는 역에서 권종(2~5일권)*을 선택해 코레일패스를 구입한 후 8000원을 추가로 내면 교통카드 기능을 이용할 수 있다. 선불금을 충전해 전국 지하철과 버스를 이용하고, ‘스토리웨이’ 편의점 등 오프라인 매장에서 상품 결제도 가능하다.

코레일패스 가격(성인 기준)은 2일권 13만 1000원, 3일권 18만 6000원, 4일권 23만 4000원, 5일권 27만 5000원이다.

신청 방법은 ‘코레일패스 플러스’ 홈페이지(korailpassplus)에 접속해 구입한 코레일패스 번호를 입력 후 대중교통 서비스를 신청하면 된다.

인천국제공항과 서울, 부산, 동대구, 대전역 등 주요 KTX 역에 설치된 전용 키오스크에서 카드를 받을 수 있다.

코레일은 7개 다국어 홈페이지를 운영하고 서울, 대전, 동대구역 등 전국 148개 역에 신형 자동발매기를 설치해 △한·중·일 언어 선택 △해외 신용카드 결제 △간편결제가 가능하도록 하는 등 외국인 서비스를 확대하고 있다.

이민성 코레일 고객마케팅단장은 “K-컬쳐 인기에 맞춰 태극 문양을 적용하는 등 기념카드로도 간직할 수 있도록 제작했다”고 소개했다.