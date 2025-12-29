용역 대신 공무원이 직접 촬영·분석 예산 절감·처리기간 단축 ‘일석이조’

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 공중·지상 등에서의 빠른 접근성으로 다방면에 활용되고 있는 드론이 지방자치단체 행정에서도 활용도가 높아지면서 많은 성과를 거두고 있는 것으로 나타났다.

울산 동구는 2025년 한 해 동안 드론과 공간정보(GIS)를 활용한 스마트 행정서비스로 1억3000만원의 예산을 절감했으며, 드론을 도입한 2021년 이후 예산절감 누적금액은 3억원에 달한다고 29일 밝혔다.

울산 동구는 외부 용역에 의존하던 방식에서 LX한국국토정보공사와 협업해 공무원이 직접 촬영·분석을 수행하는 구조로 행정을 전환하고 있다.

이에 따라 올해 드론과 공간정보를 활용해 ▷행정 현안 분석 ▷정책지도 제작 ▷드론 모니터링 ▷국공유 재산 관리 등 총 74건의 서비스를 제공했다. 발주·계약 절차 생략으로 업무처리 기간도 평균 6.1일 단축했다.

모니터링 분야에서는 ▷가을철 산불 드론 감시단 운영 ▷화정1지구 도시개발 사업지구 시계열 촬영 ▷국공유재산 현황 조사 등 35건을 수행했으며, 정책지도 제작 분야에서는 ▷버스노선 조정 ▷골목형 상점가 지정 ▷공공시설 이전 후보지 분석 등 업무를 수행했다.

LX한국국토정보공사와 협업해 시행한 어린이 통학 안전 사각지대 분석과 행정복지센터 이전 후보지 분석은 동남지방통계청 기관의 ‘우수사례’로 선정돼 국가공간정보 통합 플랫폼인 ‘K-Geo’와 UAV(무인항공기) 공간정보 모니터링 시스템에 등록돼 활용되고 있다.

울산 동구 관계자는 “드론과 공간정보를 활용한 스마트 행정을 더욱 확대해 예산 효율은 높이고 주민이 체감하는 정책 변화를 이끌어 나가겠다”고 말했다.