[헤럴드경제 = 서병기선임기자]임영웅의 팬클럽 ‘임히어로서포터즈’가 밀알복지재단에 1,000만원을 기부하며 따뜻한 연말 나눔에 동참했다.

‘임히어로서포터즈’는 꾸준한 재활치료가 필요한 장애아동에게 의료비를 지원하기 위해 회원 참여 모금을 진행했다. 모금액 1,000만원은 가수 임영웅의 이름으로 밀알복지재단에 기부됐다. 기부금은 장애아동의료비지원에 사용돼 은우(가명)라는 장애 아동에게 지원될 예정이다.

2년 연속 기부에 동참하고 있는 ‘임히어로서포터즈’는 팬클럽 주도의 자발적 기부 문화를 확산하며 선한 영향력을 널리 퍼트리고 있다.

‘임히어로서포터즈’는 2024년 8월 임영웅 데뷔 8주년을 맞이해 1,000만원을 기부했고, 같은 해 12월에도 장애아동 골든타임 치료비로 1,000만원을 지원했다.

임영웅 팬클럽 ‘임히어로서포터즈’가 기부한 밀알복지재단은 1993년 ‘장애인의 완전한 사회통합’을 목표로 설립된 장애인 복지 전문기관이다. 장애아동의료비지원사업을 비롯해 장애인 특수학교, 장애인 직업재활시설, 공동생활시설 등 맞춤형 복지사업을 운영하고 있다.