기획예산처 장관 후보자 첫 출근길 “韓경제 퍼펙트스톰…기획·예산 연동해 미래 대비” “기획처는 미래 설계하는 전략기획 컨트롤타워”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 우리 경제를 ‘회색 코뿔소’ 상황으로 진단하며 “불필요한 지출은 찾아내 없애고, 민생과 성장에는 과감하게 투자하겠다”고 말했다.

이혜훈 후보자는 29일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 처음 출근하며 기자들과 만나 이같이 말했다. 이재명 정부 출범 이후 확장 재정 기조가 이어지는 가운데 초대 기획예산처 수장 후보자가 재정 운용의 ‘방향’과 ‘구조 개편’을 동시에 언급하며 던진 첫 메시지다.

이 후보자는 “지금 우리 경제와 사회는 엄중한 상황에 놓여 있다”며 “단기적으로는 고물가와 고환율의 이중고가 겹친 퍼펙트스톰 상황이고, 중장기적으로는 구조적·복합적 위기가 누적돼 있다”고 진단했다.

특히 “초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 데 대한 소감은 무거운 책임감이라는 말로는 부족하다”며 “이럴 때일수록 단기 대응을 넘어 더 멀리, 더 길게 보는 전략적 사고가 필요하다”고 강조했다.

이 후보자는 우리 경제가 직면한 구조적 이슈로 ▷인구 위기 ▷기후 위기 ▷극심한 양극화 ▷산업·기술 대격변 ▷지방 소멸 등 다섯 가지를 꼽았다. 그는 “이 위기들은 갑자기 튀어나온 ‘블랙스완’이 아니라, 이미 충분히 예측 가능했지만 대응이 미뤄져 온 ‘회색 코뿔소’에 가깝다”고 말했다.

‘회색 코뿔소’는 발생 가능성이 높고 경고 신호도 분명하지만, 방치될 경우 치명적 위기로 이어지는 구조적 위험을 뜻한다. 이 후보자의 진단은 단기 경기 변동보다 중장기 재정 부담과 정책 구조의 문제를 정면으로 겨냥한 것으로 풀이된다.

그는 “고물가·고환율의 이중고가 민생에 큰 부담을 주고 있는 상황에서, 성장 잠재력 훼손으로 이어질 수 있는 구조적 위기까지 겹쳐 있다”며 “재정 운용 역시 이런 현실을 전제로 다시 짜야 한다”고 밝혔다.

이는 재정 지출의 확대 여부를 넘어서, 어디에 우선하여 투입할 것인지에 대한 선택의 문제를 제기한 발언으로 해석된다. 인구 위기는 연금·복지 지출 증가로, 기후 위기는 에너지·산업 전환 재원 확대로 이어진다. 산업·기술 대격변 역시 대규모 연구개발(R&D)과 산업 지원 예산 없이는 대응이 어렵다.

이 후보자는 기획예산처의 역할을 “대한민국의 미래를 설계하는 전략기획 컨트롤타워”로 규정했다. 특히 기획과 예산을 유기적으로 연동하는 방식의 전환이 필요하다고 강조했다.

그는 “그때그때 단기적으로 예산을 배정하는 방식에서 벗어나, 미래를 향한 안목을 갖고 기획과 예산을 연동하는 방식이 필요하다”며 “국민의 세금이 미래를 위한 투자가 되고, 그 투자가 다시 국민의 삶을 풍요롭게 하는 전략적 선순환을 만들어내겠다”고 말했다.

기획재정부 해체 이후 출범하는 기획예산처를 두고 ‘예산 기능은 유지됐지만, 중장기 기획 기능이 약화됐다’는 지적이 제기돼 왔다. 이 후보자의 발언은 기획예산처가 단순한 예산 조정 기구가 아니라, 국가 전략과 재정 운용을 연결하는 역할을 수행하겠다는 의지를 분명히 한 것으로 평가된다.

이 후보자는 “더 멀리 보고 미래를 길게 보는 기획처, 기동력 있고 민첩한 기획처, 권한은 나누고 참여는 늘리는 기획처, 운영 과정은 국민 앞에 투명하게 공개하는 기획처로 거듭나겠다”고도 밝혔다. 예산 편성과 집행 과정의 투명성과 책임성을 강화하겠다는 취지다.

이재명 정부의 확장 재정 기조에 대한 의견을 묻는 말에는 “그 얘기를 꼭 하고 싶다”면서도 “별도로 자리를 만들겠다”고 답했다. 정치권에서는 인사청문회 과정에서 확장 재정과 재정 건전성 관리 간 균형에 대한 질의가 집중될 가능성이 크다는 관측이 나온다.

■이혜훈 후보자 ▷ 1964년생(61세) ▷서울대 경제학과 졸업·동 대학원 석사, 美 UCLA 경제학 박사 ▷ 한국개발연구원(KDI) 연구위원 ▷ 제17·18·20대 국회의원(서울 서초갑) ▷ 제20대 국회 기획재정위원회·예산결산특별위원회 위원, 4차 산업혁명특위·정보위원회 위원장 역임