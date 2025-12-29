美 열풍 타고 오늘부터 국내 재출시 ‘매장당 1~2개’ 소문에 일부 오픈런 스타벅스 “2차 수량 추가 입고 예정”

[헤럴드경제=김진 기자] “베어리스타 글라스 콜드컵은 1인 1회, 최대 1개씩 구매가 제한됩니다.”

29일 오전 6시 50분, 영업을 앞둔 서울 구로구의 한 스타벅스 매장에 안내문이 붙었다. 이날부터 국내 재출시되는 ‘베어리스타 콜드컵’의 1인당 구매 횟수와 개수를 제한하는 내용이다. 매장 관계자는 “이 지점에는 4개만 들어왔기 때문”이라고 말했다.

베어리스타 콜드컵은 초록색 비니모자를 쓴 곰돌이 모양을 한 591㎖ 용량의 유리컵이다. 컵과 비니 모양의 실리콘 뚜껑, 초록색 빨대까지 한 세트다. 스타벅스코리아가 디자인해 2023년 가을 한 차례 판매했던 기획상품(MD)이다.

이번 국내 재출시는 미국 내 폭발적 인기가 계기가 됐다. 지난 11월 북미 지역에서 판매된 해당 제품이 ‘오픈런’을 부를 정도로 화제를 모으면서 국내 재출시 요청이 쏟아진 것이다.

당시 월스트리트저널(WSJ), 비즈니스 인사이더 등 외신에 따르면 일부 매장에서는 제품을 차지하기 위한 고객들 사이에 몸싸움이 벌어졌고, 경찰이 출동하는 소동까지 벌어졌다. 29.95달러(약 4만3000원)였던 컵 가격은 리셀(물건을 되파는 행위) 시장에서 400달러(약 57만원)까지 치솟았다.

국내 재출시 제품의 가격은 4만5000원으로, 스타벅스코리아는 구체적인 물량을 공개하지 않았다. 하지만 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티를 중심으로 ‘매장당 수량이 1~2개뿐이다’란 이야기가 퍼지면서 주말부터 “이마트 매장을 가라” 등 공략법이 공유됐다.

일부 매장에선 실제로 오픈런이 벌어졌다. 이날 새벽부터 소셜미디어에는 “새벽 3시에 나와서 버텨서 샀다”, “하마터면 못 살 뻔했는데 운 좋게 마지막” 등 후기와 구매 인증글이 올라왔다. 스타벅스 관계자는 “1차 수량 외에 2차로 추가 입고 예정”이라고 설명했다.

이 같은 MD 마케팅은 스타벅스가 꾸준히 이어 온 핵심 전략이다. 특정 시기나 장소에서만 구입할 수 있는 자체 상품을 선보여 고객들의 소장 가치를 자극하는 것이다. 스타벅스는 계절, 국가, 도시별로 한정판 상품을 내놓고 있다.

다만 스타벅스가 MD 품질 관리에 소홀하다는 비판도 적지 않다. 지난 2022년 여름에는 증정품이었던 ‘서머 캐리백’에서 유해 화학물질인 포름알데히드가 검출돼 논란이 되기도 했다.