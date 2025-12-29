- 한국형 3축 체계 구축 공헌

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국방과학연구소(ADD)는 ‘올해의 ADD인 상’ 수상자로 김승환 수석연구원을 선정했다고 29일 밝혔다. 김 수석은 탄도미사일 체계설계 및 유도조종기법 전문가로 한국형 3축 체계 중 킬체인 및 대량응징보복 체계 구축에 공헌한 공로를 인정받았다.

김승환 수석연구원은 1991년 ADD 입소 후 34년 동안 다양한 탄도미사일 연구개발에 참여, 2022년부터 약 2년간 미사일연구원장으로서 연구개발 업무를 총괄하며 우리 독자 기술로 탄도미사일을 개발해 자주국방의 임무를 완수하는 데 중요한 역할을 수행했다.

지난 34년간 연구개발에 대한 열정을 토대로 연구보고서, 논문, 특허 등 140건 이상의 성과를 냈다. 이러한 성과를 인정받아 국무총리 표창, 연구개발장려금 금상, 국방과학상, KAIST 우수 논문상 등을 수상했다.

김 수석은 “연구개발을 수행하면서 만난 수많은 난제를 해결하기 위해 함께 노력해 온 동료들에게 오늘의 영광을 돌리고 싶다”라며 “앞으로도 우리나라 국방력 강화를 위해 최선을 다하겠다“고 말했다.

한편 ‘올해의 ADD인 상’은 ADD 발전 및 위상 제고에 이바지한 연구원에게 수여하는 ADD 최고 권위의 상으로, 올해로 24회째를 맞았다.