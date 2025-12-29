서호성 작가와 첫 아트 컬래버레이션 팝업 전시 및 한정판 출시 등 협업 다각화 계획

[헤럴드경제=최은지 기자] 세라젬이 안마의자 ‘파우제 M8 Fit’의 차별화된 디자인 구조를 활용해 예술계와의 협업을 강화한다.

세라젬은 신진 작가 서호성과 협업한 ‘파우제 M8 Fit’ 아트 컬래버레이션 제품을 세라젬 웰스토어 용인기흥점에 선보인다고 29일 밝혔다.

이번 협업은 ‘파우제 M8 Fit’이 가진 디자인 확장성에 주목해 기획됐다. 이 제품은 업계 최초로 사이드 커버를 언제든 교체할 수 있는 구조를 갖췄으며, 색상과 패턴, 소재 조합에 따라 총 12가지 스타일을 연출할 수 있다. 세라젬은 이러한 특징을 활용해 제품을 단순한 가전을 넘어 하나의 예술 작품으로 승화시키겠다는 전략이다.

첫 협업 주자로 나선 서호성 작가는 ‘파우제 M8 Fit’의 사이드 커버를 캔버스 삼아 예술적으로 재해석했다. 시에나 오렌지 색상의 우븐 소재 커버 위에 직접 그림을 그리는 방식으로 작업했으며, 사람과 반려동물, 꽃 등의 소재를 통해 관계에서 오는 안정감과 치유의 메시지를 담아냈다. 해당 작품은 용인 리빙파워센터 내 세라젬 웰스토어 용인기흥점에서 오는 2026년 1월까지 전시된다.

세라젬은 이번 전시를 시작으로 다양한 신진 작가들과의 협업을 이어갈 방침이다. 향후 팝업 전시 형태로 접점을 넓히거나, 작가의 작품을 적용한 한정판 제품 출시도 검토하고 있다.

세라젬 관계자는 “이번 프로젝트는 파우제 M8 Fit의 사이드 커버가 예술을 담는 캔버스가 될 수 있다는 가능성을 보여준 사례”라며 “앞으로도 안마의자를 넘어선 예술 작품으로서의 가치를 전달하기 위해 아트 컬래버레이션을 지속적으로 전개할 것”이라고 말했다.

한편 세라젬은 최근 아트 플랫폼 ‘꼴렉뜨 핑크’와 손잡고 현대백화점 천호점에 헬스케어와 예술을 결합한 복합 매장을 여는 등 라이프스타일과 예술을 잇는 시도를 꾸준히 확대하고 있다.