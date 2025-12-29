[헤럴드경제=최원혁 기자] 할머니와 함께 살며 배달 일로 생계를 이어 오던 16세 A군이 선배 B(17) 군의 잔혹한 괴롭힘을 견디다 못해 극단적인 선택을 한 사실이 뒤늦게 드러났다.

29일 법조계 등에 따르면 대구지검 안동지청은 지난 8월19일 경북 안동시 안기동의 한 아파트 옥상에서 숨진 채 발견된 A군에게 여러 차례 폭행·협박·공갈·감금 등을 가한 혐의를 받는 B군을 지난달 21일 구속기소 했다.

검찰에 따르면 B군은 지난 7월 중고로 70만원에 산 125cc 오토바이를 A군에게 140만원에 강매했다.

당시 가진 돈이 70만원밖에 없던 A군은 잔금을 치킨배달 아르바이트 등으로 벌어 갚았지만 수입이 일정치 않아 약속한 날짜를 지키지 못하는 일이 반복됐다. 그때 마다 B군은 연체료를 명목으로 추가 금전을 요구하며 협박·폭행까지 저지른 것으로 전해졌다. A군이 매일 하루 일당을 모두 보내거나 지인에게 돈을 빌려 건넨 돈이 500만원에 달했다.

A군은 숨지기 이틀 전인 8월17일 누군가의 신고로 무면허 운전이 적발돼 경찰에 유일한 벌이 수단이었던 오토바이를 압류당했다. 이에 B군에게 돈을 가져다 줄 방법이 없어진 A군은 B군의 보복이 두려워 결국 8월19일 새벽, 여자친구에게 전화를 걸어 “할머니에게 미안하다 전해달라”는 유언을 남긴 채 세상을 떠났다.

A군이 숨진 날 새벽 B군은 경찰서에 압류돼 보관 중이던 오토바이를 찾아갔고 다른 이에게 170만원을 받고 팔아치운 것으로 드러났다. B군은 오토바이를 A군에게 판매했지만 명의를 이전해 주지 않아 B군이 찾을 수 있었던 것으로 알려졌다.

당시 경찰은 이 사건을 A군의 개인 사정으로 인한 단순 변사로 판단했지만 장례식장에서 “선배에게 괴롭힘을 당했다”는 친구 9명의 증언이 나오면서 재수사를 시작했다.

경찰은 목격자 증언 등을 토대로 수사하며 B군의 휴대전화를 3개월간 포렌식 분석한 끝에 폭행, 협박, 공갈, 감금 등의 혐의를 입증해 B군을 검찰에 송치했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.