3370만명 고객 대상 보상…내년 1월 15일부터 지급 쿠팡 전상품과 쿠팡이츠·트래블·알럭스 이용권 포함 김범석 의장, 30일 ‘연석 청문회’ 불출석…비난 빗발

[헤럴드경제=김진 기자] 쿠팡은 최근 개인정보 유출 사고에 대한 책임을 통감, 고객 신뢰를 복원하기 위해 1조6850억원 규모의 고객 보상안을 시행한다고 29일 밝혔다.

해롤드 로저스 쿠팡 임시대표는 “쿠팡의 모든 임직원은 최근의 개인정보 유출 사태가 고객에게 얼마나 큰 우려와 심려를 끼쳤는지 깊이 반성하고 있다”며 “고객을 위한 책임감 있는 조치를 취하는 차원에서 보상안을 마련했다”고 설명했다.

쿠팡은 내년 1월 15일부터 1조6850억원 상당의 구매이용권을 고객들에게 지급할 계획이다. 지난 11월 말 개인정보 유출 통지를 받은 3370만 계정의 고객이 대상이다. 와우·일반회원 모두 똑같이 지급한다. 개인정보 유출 통지를 받은 쿠팡의 탈퇴 고객도 포함이다. 향후 3370만 계정 고객에게 문자를 통해 구매이용권 사용을 순차적으로 안내할 예정이다.

세부적으로 쿠팡은 이들 고객에게 로켓배송·로켓직구·판매자 로켓·마켓플레이스 쿠팡 전 상품(5000원), 쿠팡이츠(5000원), 쿠팡트래블 상품(2만원), 알럭스 상품(2만원) 등 고객당 총 5만원 상당의 1회 사용이 가능한 4가지 구매 이용권을 지급한다. 실제 대다수 고객이 이용하는 쿠팡과 쿠팡이츠에서 사용할 수 있는 혜택은 1만원에 불과하다.

대상 고객은 1월 15일부터 쿠팡 앱에서 확인할 수 있다. 상품을 구매할 때 적용하면 된다. 추가적인 사항은 별도 공지할 예정이다.

한편 쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장은 개인정보 유출 사태가 발생한지 약 한 달 만에 서면으로 사과를 공개했다. 하지만 오는 30일부터 이틀간 진행하는 국회의 ‘쿠팡 연석 청문회’에는 출석하지 않겠다는 의사를 밝혔다.

최민희 국회 과학방송기술정보통신위원장은 지난 28일 “김범석 불출석, 절대 양해할 수 없다”는 제목의 글을 올리며, 김 대표 등의 불출석 사유서를 공개했다. 그는 불출석 사유서에서 “본인은 현재 해외 거주 중으로, 2025년 12월 30일과 31일에 기존 예정된 일정으로 인한 부득이한 사유로 청문회에 출석이 어렵다”고 했다.

강한승 쿠팡 전 대표와 김범석 의장의 동생인 김유석 부사장도 모두 증인 불출석 사유서를 제출했다. 최 위원장은 “이번에는 ‘글로벌 회사’ 운운하지는 않았지만, 지금 쿠팡에 가장 중요한 일이 개인정보 유출 침해사고를 비롯한 한국에서의 사업에서 발생한 사건들 아니냐”고 지적했다. 이어 “대한민국과 국민들, 그리고 국회를 무시하고 우롱하는 행위가 계속되고 있다”고 비판했다.

오는 30과 31일에 열리는 쿠팡 연석 청문회에는 여당 주도로 6개 상임위가 참여한다. 개인정보 유출과 불공정 거래, 심야 배송 과로사 등에 대한 대책이 논의될 예정이다. 증인으로는 창업자인 김범석 쿠팡 Inc 대표와 박대준·강한승 전 대표, 해롤드 로저스 현 대표와 김범석 의장의 동생인 김유석 부사장 등이 채택됐다.