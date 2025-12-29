소비자지원부·연금그룹 신설 보안사고 조직도 신설…소비자보호 강화 생산적 금융 전환 및 디지털 퍼스트도

[헤럴드경제=홍태화 기자] KB증권이 새해를 앞두고 조직개편을 단행했다. 소비자보호 강화를 통한 고객 신뢰 확보와 생산적 금융 중심의 비즈니스 전환, 디지털 퍼스트(First) 조직 체계 등을 강화했다.

KB증권은 29일 “금융소비자보호 가치를 최우선 과제로 삼고 변화하는 금융시장 환경에 선제적으로 대응해 각 사업 부문별 핵심 사업 경쟁력을 강화하는 한편 운영 효율성을 제고하는 데 중점을 두고 조직개편을 단행했다”며 이같이 밝혔다.

구체적으로는 금융소비자보호 거버넌스 강화를 위해 대표이사 직속 소비자보호본부 내 소비자지원부를 신설했다.

아울러 최근 정보보안의 중요성이 한층 부각되는 환경을 반영해 보안사고 예방과 내부통제 강화를 목적으로 정보보호본부 직속 보안컴플라이언스팀을 새롭게 편제했다. 개인정보 유출 사건이 연달아 터지는 상황 속에서 정보보호 조직을 선제적으로 강화한 것이다.

자산관리(WM) 부문은 비대면 채널 중심의 체질 전환을 통해 고객자산 성장 기반의 플랫폼 경쟁력을 강화한다.

특히 WM부문 핵심 성장동력인 연금사업의 경쟁력 제고와 양적 및 질적 성장을 가속하기 위해 대표이사 직속 연금그룹을 신설하고, 예하에 개인연금 및 법인연금 담당 본부를 편제했다.

이와 함께 기존 세금(TAX)솔루션부를 WM영업본부의 패밀리 오피스(Family Office)부로 이동해 초고액자산가(UHNW) 고객 대상 맞춤형 자산관리 지원 기능을 강화했다.

IB 부문은 생산적 금융 중심의 Biz 포트폴리오 리밸런싱을 위해 조직 개편을 실시했다. 중견 및 중소 기업금융 강화를 위해 기업금융2본부를 확대 재편했다.

세일즈앤트레이딩(S&T) 부문은 운용조직의 독립성과 전문성 강화를 위해 기존 트레이딩그룹과 자본시장영업본부를 자본시장그룹으로 통합 재편했다.

KB증권 관계자는 “이번 조직개편은 금융소비자보호 강화와 생산적금융, 디지털채널 확장 등 금융환경 변화에 선제적으로 대응해 각 사업 부문별 성장 동력을 강화하는 데 초점을 맞췄다”며 “이를 계기로 고객에게 최적의 투자 서비스를 보다 신속하게 제공하고, 시장 지배력 확대를 통해 리딩 금융투자회사로서의 경쟁력을 지속해서 강화해 나가겠다”고 말했다.