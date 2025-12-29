2026년 신년사 “기업이 성장할수록 규제 증가하는 구조 반드시 바로 잡아야” “경제 회복 흐름…지속가능한 성장으로 연결해야” “AI 투자 미래 산업·일자리 준비하는 과정” “지방을 제도 혁신의 실험장으로 활용해야” “기업가정신, 성장의 동력으로 이어져야”

[헤럴드경제=한영대 기자] 최태원 대한상공회의소(이하 대한상의) 회장이 2026년 신년사에서 “기업이 성장할수록 오히려 규제와 부담이 증가하는 구조는 반드시 바로 잡아야 한다”고 강조했다.

최 회장은 29일 “혁신하는 기업이 규모를 키우고, 그 성과가 일자리 창출과 사회적 가치 확산으로 이어질 수 있도록 성장 친화적인 제도 환경을 만들어 가야 한다”며 이같이 말했다.

최 회장은 “지난 몇 년간 우리 경제는 저성장 국면과 국제 정세의 불확실성, 그리고 기술 패러다임의 빠른 전환이라는 복합적인 도전에 직면해 왔다”며 “그럼에도 불구하고 정부와 국회, 기업이 함께 노력한 결과 경제 전반에 점진적인 회복의 흐름이 나타나고 있다”고 평가했다.

그러면서 “이제 중요한 과제는 이 회복의 흐름을 지속 가능한 성장으로 연결하는 것”이라며 “단기적인 반등에 머무르지 않고, 성장의 속도와 높이를 한 단계 끌어올릴 수 있는 종합적인 전략이 요구되는 시점”이라고 분석했다.

최 회장은 기업의 투자와 혁신이 위축되지 않도록 제도의 예측 가능성을 높여야 한다는 점을 강조하면서 “기업이 성장하는 과정에서 발생하는 구조적 부담을 합리적으로 개선해 나갈 필요가 있다”고 말했다.

규제 개선의 중요성도 언급하면서 “대한상의는 그동안 기업성장포럼 등 다양한 소통의 장을 통해 현장의 목소리를 꾸준히 수렴해 왔다”며 “앞으로도 성장 단계별로 필요한 제도 개선 과제를 세밀하게 점검하고, 입법과 정책 논의 과정에서 균형 잡힌 대안을 제시해 나가겠다”고 다짐했다.

최 회장은 “인공지능(AI)과 디지털 전환, 그린 트랜스포메이션(GX)은 새로운 도전인 동시에 우리 경제의 중장기적 경쟁력을 좌우할 성장의 기회”라며 “이 분야에 대한 투자는 단순한 비용이 아니라 미래 산업과 일자리를 준비하는 과정”이라고 진단했다.

그러면서 “AI와 GX 분야에서 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는 대규모 투자를 감내할 수 있는 실행력과 속도가 필수적”이라며 “이를 위해 기존 틀과 방식을 넘어서는 정부와 기업 간의 긴밀한 협력이 그 어느 때보다 중요하다”고 말했다.

지역경제 활성화에 대한 중요성도 언급하면서 “그동안 다양한 노력이 이어져 왔지만, 여러 과제가 복합적으로 얽혀 실질적인 해법을 찾는 데에는 한계가 있었다”며 “이제는 지역을 제도 혁신의 실험장으로 삼아 미래 산업의 경쟁력을 키우고, 구조적인 난제에 대한 해법을 모색해 나가야 할 때”라고 덧붙였다.

최 회장은 기업가 정신의 중요성을 강조하면서 “오늘의 대한민국 산업 경쟁력은 위험을 감수하며 새로운 길을 개척해 온 도전들이 모여져 만들어진 결과”라며 “이제 그 기업가정신이 정부의 정책적 뒷받침과 사회적 공감 속에서 다시 한 번 성장의 동력으로 이어지기를 기대한다”고 말했다.

이어 “대한상의는 앞으로도 기업 현장의 목소리를 충실히 전달하고, 정부와 국회가 정책을 설계하는 과정에서 균형 잡힌 논의가 이루어질 수 있도록 책임 있는 역할을 다하겠다”고 다짐했다.

최 회장은 “2026년 병오년은 붉은 말의 해”라며 “뜨거운 에너지를 품고 힘차게 질주하는 말처럼 한국 경제 또한 역동의 기운을 받아 응변창신(應變創新)의 자세로 변화의 파고를 넘어, 성장의 토대를 더욱 단단히 다지는 도약의 원년이 되기를 바란다”고 말했다. 그러면서 “대한상의는 기업인 여러분과 함께 대한민국 성장 엔진을 다시 힘차게 가동하는 데 최선을 다하겠다”고 마무리했다.