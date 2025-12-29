한부모가정·독거노인에 유제품 후원…상생 활동 ‘ESG 외연’ 확장

[헤럴드경제=박연수 기자] 남양유업이 연말을 맞아 전국 주요 사업장을 중심으로 취약계층 물품 후원과 낙농가 안전 점검을 전개했다고 29일 밝혔다.

이번 활동은 남양유업의 사회공헌 프로그램인 ‘지역사회와 함께하는 건강한 동행’의 일환이다. 전국 주요 사업장이 참여해 우유·두유 등 6000여 개 유제품을 한국한부모가족복지시설협회와 독거노인종합지원센터를 통해 전국 시설에 전달했다.

낙농가와 상생을 위한 안전 관리 활동도 펼쳤다. 지난 24일 남양유업 경주공장은 인근 낙농가를 방문해 화재 예방 점검에 이어 소화기를 지급했다. 안전 위험 요인을 점검하고, 냉각기 및 전기 설비에 대한 품질 점검도 했다.

남양유업은 ‘전 세대를 위한 건강한 동행’이라는 CSR 슬로건 아래 전국 사업장을 중심으로 취약계층을 위한 지원 등 다양한 활동을 지속하고 있다. 이러한 공로를 인정받아 이달에는 보건복지부로부터 취약노인 돌봄∙지원 관련 장관 표창을 받았다. ‘케토니아’ 생산·후원 활동으로는 ‘2025 소비자 ESG 혁신대상’ 사회공헌부문 상생협력상을 수상했다.

남양유업 관계자는 “지역사회와 함께 성장하며 지속가능한 사회를 만들기 위한 활동을 이어가고 있다”며 “앞으로도 취약계층 지원, 낙농가 상생, 환경 보호를 아우르는 전방위적 ESG 활동을 확대할 것”이라고 말했다.