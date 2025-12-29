마곡 사옥에 24시간 종합상황실 운영 해넘이·해돋이 명소에 이동기지국 배치

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스는 연말연시 이동통신 통화량·데이터 트래픽 급증에 대비해 네트워크 특별 소통 대책을 마련하고 비상운영체계에 돌입했다고 29일 밝혔다.

현재 LG유플러스는 서울 마곡 사옥에 종합상황실을 열고 네트워크 상황에 대해 24시간 집중 모니터링을 실시하고 있다.

또 많은 인파가 몰릴 것으로 예상되는 해넘이·해돋이 명소, 타종식 행사 지역에 이동기지국을 배치했다.

아울러 전국 고속도로 휴게소, KTX·SRT 역사, 버스터미널, 공항 등 유동 인구가 많은 곳에 있는 5G·LTE 기지국은 사전 점검을 통해 품질을 측정했다. 이어 통신량 급증에 대비해 인공지능(AI) 기반 자동 네트워크 최적화 체계를 구축했다.

LG유플러스는 중요 거점지역에 현장 요원을 배치하고, 상시 출동 준비 태세를 갖추는 등 이동통신 품질 관리에 전력을 기울이겠단 방침이다.

데이터 트래픽 점검도 나선다. LG유플러스는 U+tv와 온라인동영상서비스(OTT) 동영상 시청이 증가할 것으로 예상, 캐시서버 용량 증설 등을 통해 트래픽 증가에 대비할 계획이다.