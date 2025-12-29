[헤럴드경제=함영훈 기자] 한화리조트 대천·산정호수·해운대가 연말연시 특별한 추억을 만들어 줄 ‘파티 나이트(Party Night)’ 패키지를 선보인다.

29일 한화리조트에 따르면, 올해 고객 만족 설문조사결과 여행 목적 1위는 가족·친구·지인과의 친목 도모(34%)였다. 특히 친구 및 연인 방문객 비중은 전년 대비 8%p 증가하며 최근 5년 내 최대치를 기록했다. 한화리조트는 이런 변화에 발맞춰 소규모 모임 고객을 위한 파티 패키지를 기획했다.

패키지 구성은 ▷객실 1박 ▷야식 ▷파티 용품 등이다. 파티 용품 세트는 ▷스탠드 풍선 ▷머리띠 ▷선글라스 ▷미니 빔으로 구성됐다. 체크인 후 프런트에서 수령하면 된다. 야식 메뉴는 리조트마다 조금씩 다르다. 한화리조트 설악 쏘라노는 치킨과 감자튀김, 생맥주를 제공한다. 한화리조트 용인 베잔송은 떡볶이와 치킨텐더, 생맥주 조합을 준비했다. 예약 및 투숙 기간은 1월 31일까지이다.

한화리조트 관계자는 “가족 단위 고객이 많았던 과거와 달리 친구 및 연인 구성 방문객이 늘고 있다”며 “변화된 고객층을 반영해 처음 선보이는 패키지로 앞으로도 고객 이용 추이와 취향에 맞는 테마 상품을 선보일 것”이라고 말했다.