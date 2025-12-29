28일 플로리다서 젤렌스키와 양자회담 20개 조항 평화안 조율...우크라 재건구상도 담긴 듯 트럼프 “러우 합의에 이를 것”...회담뒤 푸틴과 추가통화 예고

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 28일(현지시간) 플로리다에 있는 마러라고 리조트에서 만나 20개항의 우크라이나전쟁 종전안(평화협상안)에 대해 다시 협의했다.

트럼프 대통령은 이날 젤렌스키 대통령과의 양자 회담에 앞서 기자들의 질문에 “우크라이나에 대한 강력한 안전보장”이 종전안에 담길 것이라 강조했다. 그는 “안보 관련 합의가 있을 것이다. 유럽 국가들이 매우 깊이 관여하는 강력한 합의”라며 우크라이나와 러시아가 “합의에 이를 것으로 생각한다. (종전안) 협상이 마지막 단계에 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “너무 많은 사람이 죽고 있다”며 “(젤렌스키와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등) 두 대통령은 합의하기를 원한다”고 덧붙였다.

일각에서는 미국이 당초 크리스마스 이전 양국이 종전안에 합의하도록 밀어붙인다는 보도가 있었으나, 트럼프 대통령은 종전안 협상의 “데드라인(시한)은 없다”고 못 받았다. 그는젤렌스키 대통령과의 회담 이후 푸틴 러시아 대통령 및 유럽 지도자들과도 전화를 통해 대화할 것이라고 전했다.

최근 러시아가 미국 측으로부터 종전안을 전달받고도 우크라이나를 공격하고 있는 것과 관련해 푸틴 대통령이 평화 협상 의지가 없다는 지적도 나오고 있다. 이에 대해 트럼프 대통령은 “그는 (종전안에 대해) 매우 진지하다”고 두둔했다.

그는 이어 “우크라이나 역시 강력한 공격을 감행했다고 본다”며 “그들은 전쟁 중이고 앞으로 어떻게 될지 지켜봐야 한다. 우크라이나 국민과 러시아 국민들은 전쟁이 끝나길 원하고 두 지도자도 그렇다”고 말했다.

젤렌스키 대통령은 종전안의 20개 항목에 대해 논의할 것이라 취재진에 전하면서 “이것이 가능한 한 빠르게 평화로 이어지길 바란다”고 밝혔다. 그는 “이 가운데 약 90%는 양측 팀(미국·우크라이나)이 이미 합의에 이른 내용”이라고 설명했다.

트럼프 대통령은 “(종전안에) 우크라이나에 경제적으로 크게 이익이 되는 내용이 있다”면서 “(우크라이나는) 재건해야 할 부분이 많고 그 과정에서 막대한 부가 창출될 수 있다”고 밝혔다.

트럼프의 발언에 따르면 종전안에는 전후 우크라이나 재건 구상도 담길 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령과의 회담에 앞서 푸틴 대통령과 “매우 생산적이고 좋은” 전화통화를 했다고 소셜미디어 트루스소셜에 게시하기도 했다.

앞서 젤렌스키 대통령 지난 25일 트럼프 대통령과 만나 종전안을 다시 논의할 것이라 전한 바 있다. 그는 “20개 항목 평화안의 90%가 준비됐다”며 트럼프 대통령과는 특히 “민감한 사안인 돈바스와 자포리자 원자력 발전소를 논의할 것”이라고 설명했다.

미국과 우크라이나가 아직 합의하지 못한, 평화안의 ‘10%’는 주로 영토 할양 문제인 것으로 알려졌다. 러시아는 우크라이나가 동부 도네츠크에서 완전히 군대를 철수하고 돈바스 지역 영토를 양도하라고 요구하고 있다. 반면 우크라이나는 현재 전선에서 전투를 중단해야 한다고 주장해왔다. 미국은 우크라이나가 일부 통제하는 도네츠크에서 우크라이나와 러시아가 모두 군대를 철수하고, 비무장지대와 자유경제구역을 조성할 것을 제안했다.