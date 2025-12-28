최근 소셜미디어(SNS)를 중심으로 비행기 이코노미석에서 몸을 극도로 웅크린 채 잠을 자는 이른바 ‘기내 수면 챌린지’가 유행하고 있다. 그러나 의료진과 항공 안전 전문가들은 이 자세가 생명을 위협하는 질환을 유발할 수 있을 뿐 아니라 항공법 위반에 해당한다며 강력히 경고하고 나섰다.

26일(현지시간) 폭스뉴스 등 외신에 따르면 틱톡과 인스타그램 등에는 좌석 위에 올라가 무릎을 가슴 쪽으로 끌어올린 뒤, 안전벨트를 다리 전체에 감아 몸을 고정하고 잠을 청하는 영상이 잇따라 올라오고 있다. 이용자들은 “좁은 좌석에서도 침대에서 웅크리고 자는 듯한 숙면 효과가 있다”고 주장하며 이를 공유하고 있다.

하지만 전문가들의 시선은 냉담하다. 특히 장시간 다리를 뒤틀어 고정한 채 웅크리는 자세는 ‘이코노미 클래스 증후군’으로 불리는 심부정맥혈전증(DVT) 발병 위험을 극대화한다는 지적이다. 정신과 전문의 캐럴 리버먼 박사는 “혈전이 생기기 가장 쉬운 환경을 스스로 만드는 매우 위험한 행동”이라며 “다리의 혈전이 혈관을 타고 폐로 이동할 경우 급사로 이어질 수 있는 폐색전증을 유발할 수 있다”고 경고했다.

항공 안전 규정 위반에 따른 법적 책임도 뒤따른다. 사라 넬슨 미국 승무원 노조위원장은 “안전벨트는 반드시 골반 아래에 낮게 착용해야 하는 필수 규정”이라며 “승무원의 지시를 거부하고 비정상적인 방법으로 벨트를 사용할 경우 최대 3만 5000달러(약 5000만 원)의 벌금이 부과될 수 있다”고 강조했다.

기내 수면 챌린지가 위험한 이유는 좁은 공간에서의 ‘부동 자세’가 혈류를 완전히 막기 때문이다. 세계보건기구(WHO)와 미국 질병통제예방센터(CDC)는 올바른 기내 건강 관리 수칙을 권고하고 있다.

WHO는 4시간 이상의 장거리 비행 시 최소 한 시간에 한 번은 자리에서 일어나 걷거나, 앉은 상태에서 발가락을 몸쪽으로 당겼다 펴는 발목 운동을 반복할 것을 권고한다. 이는 종아리 근육을 수축시켜 정맥혈의 순환을 돕는 가장 효과적인 방법이다.

기내의 건조한 공기는 혈액의 점도를 높여 혈전 형성을 촉진한다. CDC는 비행 중 알코올이나 카페인 음료 대신 충분한 물을 마실 것을 강조한다. 알코올은 탈수를 유발하고 시청자를 깊은 잠에 빠지게 해 장시간 부동 자세를 유치하게 만들기 때문이다.

영국 의학 저널(BMJ)에 발표된 연구에 따르면, 장거리 비행 시 종아리를 적절히 압박하는 스타킹을 착용할 경우 심부정맥혈전증 발생 위험이 현저히 낮아진다. 반면 허리나 다리를 꽉 조이는 옷은 혈액 순환을 방해하므로 피해야 한다.

미국 연방항공청(FAA)은 기내 안전벨트가 급작스러운 난기류 상황에서 승객이 튕겨 나가는 것을 방지하는 유일한 장치임을 강조한다. 무릎을 감싸는 행위는 난기류 발생 시 관절 골절이나 심각한 척추 부상으로 이어질 수 있어 절대 금물이다.