[헤럴드경제=천예선 기자] 저출산 고령화로 인한 인구 감소에도 경제활동인구가 증가하고 있는 나라가 있다. 바로 일본이다.

니혼게이자이신문은 28일 일본의 노동시장 인구(경제활동인구)가 올해 처음으로 연평균 7000만명을 넘어설 기세라고 보도했다.

총무성의 월별 노동력 조사(15세 이상 인구 대상 표본조사)에 따르면 취업자와 실업자를 합친 노동시장 인구는 올해 11월 7033만명으로, 7개월 연속 7000만명을 넘었다. 올해 1∼11월 평균은 7004만명으로 작년 동기보다 40만명 이상 증가했다.

이와 관련해 닛케이는 “여성과 고령자의 노동시장 참여가 늘어난 데 따른 것”이라고 전했다.

실제 총무성 조사에서 지난 11월 일하는 여성은 3228만명으로 1년 전보다 46만명 늘어 45개월 연속 증가세를 보였다.

65세 이상 노동인구도 15만명 증가한 961만명에 달했다. 이는 1995년 445만명과 비교하면 30년 만에 2배 이상으로 늘어난 수준이다.

가와구치 다이지 도쿄대 교수는 “유연한 근로 방식이 확산하면서 일하는 여성과 고령자가 더 늘어날 가능성이 있다”고 말했다고 닛케이는 전했다.