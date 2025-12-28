개인정보 유출 한 달 만에 사과 “무엇보다 제 사과가 늦었다”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡 주식회사(Inc) 이사회 의장이 28일 개인정보 유출 사태와 관련해 처음으로 사과했다.

김 의장은 이날 쿠팡을 통해 배포한 자료를 통해 “쿠팡의 창업자이자 이사회 의장으로서, 쿠팡의 전체 임직원을 대표해 진심으로 사과드린다”고 밝혔다. 이는 개인정보 유출 사실이 알려진 지 한 달 만이다.

그는 “저희의 책임으로 발생한 이번 데이터 유출로 인해 많은 분께서 자신의 개인정보가 안전하지 않다는 두려움과 불안을 느꼈고, 사고 초기부터 명확하고 직접적으로 소통하지 못한 점으로 인해 큰 좌절감과 실망을 안겨 드렸다”며 “사고 직후 미흡했던 초기 대응과 소통 부족에 대해 진심으로 사과드린다”고 했다.

특히 유출 사실이 알려지고 한 달 만에 사과한 데 대해 “무엇보다 제 사과가 늦었다”고 고개를 숙였다.김 의장은 “모든 사실이 확인된 이후에 공개적으로 소통하고 사과하는 것이 최선이라고 판단했다”며 “돌이켜보면 이는 잘못된 판단”이라고 말했다.

그러면서 “유출자가 탈취한 고객의 개인 정보를 100% 회수하는 것만이 ‘고객 신뢰 회복’의 모든 것이라 생각했다. 그렇게 달려오다 보니 국민 여러분과 소통에 소홀했다”며 “소통의 문제점을 지적하신 모든 분께 송구하며 비판과 질책을 겸허히 받아들인다”고 밝혔다.

유출된 정보가 회수됐다고 발표한 것이 책임을 축소하려는 태도로 읽힌다는 비판에는 “데이터 유출을 예방하지 못한 실패를 엄중히 인식하고 있으며, 그로 인해 끼쳐 드린 모든 우려와 불편에 대해 깊이 사과드린다”며 책임을 인정했다.

앞으로 투자와 개선을 빠르게 진행해 ‘세계 최고 수준의 사이버 보안 체계’를 구축하겠다는 의지도 밝혔다.

김 의장은 “고객 여러분의 신뢰와 기대가 쿠팡이 존재하는 이유”라며 “쿠팡은 이번 사건을 계기로 자신을 철저히 쇄신하고 세계 최고의 고객 경험을 만들기 위한 도전을 결코 멈추지 않겠다”고 강조했다.

김 의장의 사과는 국회 6개 상임위가 참여하는 대규모 연석 청문회를 이틀 앞두고 나왔다. 다만, 김 의장은 사과와는 별개로 오는 30∼31일 열리는 국회 연석 청문회 증인 출석 여부와 관련해 전날 국회에 불출석 사유서를 제출했다.