지원 물량 50% 지역기업에 우선 할당 지역 거점 투자사에 가점 3점 부여 팁스, ‘창업-성장-글로벌’ 전주기로 개편 스케일업 팁스 300개로 확대

[헤럴드경제=최은지 기자] 중소벤처기업부가 유망 중소벤처기업의 스케일업(규모 확대)과 글로벌 진출을 이끌 민간 운영사를 대거 확충한다. 특히 내년부터는 지원 물량의 절반을 지역 기업에 우선 배정하는 등 지역 혁신 생태계 조성에 드라이브를 건다.

중기부는 29일부터 내년 1월 30일까지 ‘2026년 스케일업 팁스 운영사(일반)’ 50개 내외를 신규 모집한다고 밝혔다.

팁스(TIPS)는 민간 투자사가 유망 기술기업을 발굴해 먼저 투자하면 정부가 연구개발(R&D) 자금 등을 연계 지원하는 프로그램이다. 2013년 도입 이후 현재까지 5000여개 기업에 21조 3000억원의 후속 투자를 유발하고 48개 기업을 상장(IPO)시키는 등 성과를 냈다.

중기부는 내년부터 팁스를 ‘창업-성장-글로벌’로 이어지는 전주기 지원 체계로 개편한다. 이에 따라 스케일업 팁스 지원 대상 기업은 기존 152개에서 300개로 두 배 가까이 늘어나며, 글로벌 팁스 트랙(100개)도 신설된다.

늘어난 지원 규모를 뒷받침하기 위해 스케일업 팁스 운영사 풀(Pool)도 기존 24개에서 약 80개까지 확대한다. 운영사 체제는 투자사 단독인 ‘일반 운영사’와 컨소시엄 형태인 ‘특화 운영사’로 이원화된다. 이번 공고는 일반 운영사 모집에 해당한다.

이번 선정 평가의 핵심 키워드는 ‘지역’이다. 중기부는 지역 소재 유망 기업 발굴을 독려하기 위해 전체 지원 물량의 50%를 지역 기업에 우선 할당하기로 했다.

이를 위해 운영사 선정 시 비수도권에 본사를 둔 ‘지역 거점 투자사’에 우대 가점 3점을 부여한다. 또한 지역 펀드 운용 여부와 지역 기업 투자 실적 및 계획을 중점적으로 평가해 지역 투자 역량을 검증할 방침이다.

선정된 운영사는 향후 최대 6년 동안 스케일업 팁스와 글로벌 팁스 운영에 참여할 수 있으며, 기업 지원 활동에 필요한 행정적·재정적 지원을 받게 된다.

황영호 중기부 기술혁신정책관은 “팁스가 성공할 수 있었던 비결은 민간의 선택을 믿고 정부가 전폭 지원한 데 있다”며 “지역 혁신기업의 성장과 글로벌 시장 창출을 위해 역량 있는 투자사들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.