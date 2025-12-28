한학자 총재 전 비서실장과 부산 간부 소환 정치권에 금품을 전달한 의혹 등 집중 조사

[헤럴드경제=홍태화 기자] 통일교 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 28일 한학자 총재의 전 비서실장과 부산지역 간부를 소환해 조사하고 있다.

경찰청 특별전담수사팀은 이날 오전 10시부터 서대문구 경찰청으로 정원주 전 비서실장을 정치자금법 등 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 전재수 전 해양수산부 장관 등 정치권에 금품을 전달한 의혹에 정씨의 관여 여부를 추궁하고 있다.

정씨는 오전 9시 55분께 경찰청으로 들어서며 “해명하고 싶은 부분은 없나”라는 등의 질문에 답하지 않고 조사실로 향했다.

정씨는 통일교 최상위 행정조직인 천무원 부원장 등을 지낸 교단 이인자이자 한 총재의 최측근으로 알려진 인물이다. 그는 지난 18일 참고인 신분으로 한 차례 경찰에 출석했으며, 경찰은 이후 그를 피의자로 입건했다.

경찰은 정씨가 통일교의 자금을 총괄했다는 점에서 2018∼2020년 무렵 통일교 측이 전 전 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원에게 수천만원의 금품을 전달한 의혹을 인지했거나 일부 가담한 게 아닌지 의심하고 있다.

금품 전달 과정에서 한일 해저터널 추진 등 교단 현안 해결을 위한 청탁이 있었는지도 조사 중이다. 경찰은 오전 10시 28분께부터 천주평화연합(UPF) 전 부산지회장이자 한일해저터널 연구회 이사인 박모씨도 참고인으로 소환해 조사 중이다.

박씨는 이날 경찰청사로 들어서며 “전 전 장관과 한일해저터널 논의했나” 등 질문을 받았지만 답하지 않았다.

경찰은 전 전 장관에게 정치자금법 위반 혐의가 적용될 경우 이달 말 공소시효가 완성될 수 있는 점을 고려해 교단 핵심 관계자들에 대한 수사에 속도를 내는 것으로 보인다.

경찰은 전날에도 이모 전 통일교 한국회장과 통일교 자금 관리 등에 관여한 1명을 참고인 신분으로 불러 조사했다.