전재수 전 해수부 장관 금품 전달 의혹 등 조사

[헤럴드경제=홍태화 기자] 통일교 정치권 로비 의혹을 수사하고 있는 경찰이 한학자 총재의 전 비서실장인 정원주씨를 피의자로 전환하고 다시 소환조사하고 있다.

경찰청 특별전담수사팀은 28일 오전 10시부터 서울 서대문구 경찰청으로 정씨를 불러 전재수 전 해양수산부 장관 등 정치권에 금품을 전달한 의혹에 정씨의 관여 여부를 추궁하고 있다.

정씨는 오전 9시 55분께 경찰청으로 들어서며 “어떤 내용을 소명할 것인가” 등 질문에 답하지 않고 조사실로 들어갔다.

한 총재의 최측근으로 알려진 정씨는 통일교 최상위 행정조직인 천무원 부원장 등을 지낸 교단 2인자다. 정씨는 지난 18일 참고인 신분으로 한 차례 경찰에 출석했으며, 경찰은 이후 그를 피의자로 입건했다.

경찰은 정씨가 통일교의 자금을 총괄했다는 점에서 2018∼2020년 무렵 통일교 측이 전 전 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원에게 수천만원의 금품을 전달한 의혹을 인지했거나 일부 가담한 게 아닌지 의심하고 있다.

특히 금품 전달 과정에서 한일 해저터널 추진 등 교단 현안 해결을 위한 청탁이 있었는지도 조사 중이다.

경찰은 전날에도 이모 전 통일교 한국회장과 통일교 자금 관리 등에 관여한 1명을 참고인 신분으로 불러 조사했고, 이날 전 전 장관에게 2020년 총선을 앞두고 한학자 총재 자서전을 전달한 천주평화연합(UPF) 전 부산지회장 박모씨도 소환 조사한다.