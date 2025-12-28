롯데엔지니어링플라스틱 공장 상업 생산 개시 “사업재편 이행에 책임 있는 역할 계속할 것”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 국내 석유화학 산업 구조전환 국면을 맞이한 롯데케미칼이 ‘고부가 스페셜티’ 소재 기업으로 전환하고자 사업 포트폴리오 고도화에 속도를 내고 있다.

롯데케미칼은 전남 율촌에 설립한 롯데엔지니어링플라스틱 공장이 지난 10월부터 일부 라인의 상업 생산을 개시했다며 28일 이같이 밝혔다.

내년 하반기에 준공 예정인 해당 공장은 연간 총 50만톤 규모의 국내 최대 단일 컴파운드 생산기지다. 모빌리티, 정보통신(IT) 등 주요 핵심 산업에 맞춤형 고기능성 소재를 공급하게 된다.

향후 기술력 기반의 고부가 슈퍼 엔지니어링플라스틱(Super EP) 제품군까지 생산할 수 있도록 사전에 설비를 확충하고 있다.

전지소재 사업의 경우 자회사인 롯데에너지머티리얼즈가 하이엔드 동박 및 차세대 배터리 소재 기술력을 바탕으로 국내 배터리 및 에너지저장장치(ESS), 인공지능(AI), 반도체 산업에 핵심 소재를 공급하고 있다.

특히 국내 유일 회로박 생산기지를 통해 AI용 고부가 회로박 공급을 늘려 글로벌 수요 변화에 적극 대응하고 있다.

재무 건전성 제고 역시 지속해서 추진 중이다. 지난해부터 국내외 사업장과 자산 전반을 자세히 검토해 상시로 비효율 사업을 정리하고 미래 성장성 높은 사업에 역량을 집중하고 있다고 롯데케미칼은 밝혔다.

이와 함께 롯데케미칼은 충남 대산과 전남 여수를 중심으로 나프타분해시설(NCC) 설비 통합 및 감축을 추진 중이다. 이는 지난 11월 대산공장과 HD현대케미칼을 합병하는 내용으로 제출한 사업재편안은 내년 1월 중 정부 승인 여부가 확정될 전망이다.

롯데케미칼은 여수에서도 한화솔루션, DL케미칼, 여천NCC와 중복 설비를 통합·조정하는 사업재편안을 제출했다.

롯데케미칼은 “정부의 석유화학산업 구조개편 정책 기조에 발맞춰 신속한 사업재편 이행에 책임있는 역할을 다하는 동시에 포트폴리오 고도화와 사업 구조 혁신을 통해 수익성 제고와 경쟁력 확보도 계속 추진하겠다”고 밝혔다.