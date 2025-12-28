자연 계열 특히 많아…5년 만에 최다 작년 의대 늘어나며 상위권 줄어든 탓

[헤럴드경제=홍태화 기자] 서울대, 연세대, 고려대의 2026학년도 대입 수시 모집에서 미충원 인원이 대폭 늘어나 4년 만에 가장 많은 수준을 기록했다. 특히 자연 계열은 5년 사이 최다를 기록했다.

28일 종로학원에 따르면 2026학년도 서울대, 연세대, 고려대 수시 모집에서 정원을 채우지 못해 정시로 이월된 인원은 총 368명이다. 이는 전년(279명)에 비해 31.9%(89명) 늘어난 수치로, 2023학년도 이후 4년 사이 가장 많다.

특히 자연 계열 미충원은 263명으로 전년(128명)의 2.1배로 뛰면서 최근 5년 사이 최다를 기록했다. 반면 인문계열 미충원은 95명으로 2025학년도(143명)보다 줄면서 5년 사이 최저로 파악됐다.

대학별로 보면 서울대의 수시 미충원은 55명으로 전년보다 6명 늘었다. 인문계열에서는 경영대와 농경제사회학부에서 각각 한명씩 나왔고 자연 계열의 경우 간호대(6명), 응용생물화학부(6명), 약학 계열(4명), 첨단융합학부(3명) 등 19개 학과에서 미충원이 발생했다.

연세대 미충원은 146명으로 전년 대비 15명(11.5%) 증가했다. 융합인문사회과학부(HASS·39명), 독어독문학과(4명), 경영학과(3명) 등 인문계열 15개 학과와 전기전자공학부(12명), 첨단컴퓨팅학부(11명), 화공생명공학부(7명), 시스템반도체공학과(7명) 등 자연계열 20개 학과에서 미충원이 나왔다.

고려대 미충원은 167명으로 전년보다 68명(68.7%) 늘었다. 전기전자공학부(28명), 컴퓨터학과(16명), 신소재공학부(13명) 등 자연 계열에서 미충원이 많았다.

3개 대학 의대의 경우 연세대와 고려대에서는 미충원이 각각 한명씩 발생했지만, 서울대는 없었다.

서울대, 연세대, 고려대의 수시 미충원 규모는 상위권 학생들의 경쟁 상황을 반영한 것으로 풀이된다.

종로학원은 인문계열의 미충원 감소가 수시모집에서 상위권 학생 증가로 치열해진 경쟁과 중복합격 감소에 따른 것이라고 추정했다. 반면, 자연계에서 미충원의 대폭 증가는 중복합격이 늘어난 데다 상위권 학생들이 감소한 영향으로 분석됐다.

또 지난해 모집 인원이 많이 늘어난 의대에 고3 학생들이 대거 합격하면서 올해 자연계에서 상위권 재수생이나 반수생이 줄었다는 해석이 나온다.

임성호 종로학원 대표는 “정시에서도 인문계 학생들의 경쟁이 치열할 것으로 예상된다”며 “자연계열에서는 상위권 학생이 줄어든 것이 정시 합격선에 영향을 미칠 것”이라고 설명했다.