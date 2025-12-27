행정안전부 주관 2025년 국민행복민원실 신규 인증기관 선정 신규 인증기관 중 최상위 우수기관에 부여되는 ’국무총리 표창’ 수상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 성북구청사 앞에서 ‘국민행복민원실’ 인증 현판 제막식을 개최했다.

26일 진행한 제막식에는 성북구청장을 비롯해 성북구의회 의원, 성북구 공직자, 주민 등 100여 명이 참여했다.

제막식에 앞서 성북구는 행정안전부 주관 2025년 국민행복민원실 신규 인증기관으로 선정되었으며 ‘2025 민원행정발전 유공 시상식’에서는 최상위 기관에 수여되는 국무총리 표창을 수상한 바 있다.

국민행복민원실은 전국 지방자치단체, 교육청, 특별지방행정기관을 대상으로 민원실의 내부·외부공간, 서비스, 체험, 만족도 등 4개 분야 25개 항목을 종합적으로 평가해 우수기관을 인증하는 제도로 인증기간은 3년이다.

성북구는 민원취약계층이 민원실을 방문할 때 어려움을 겪지 않도록 편의기능이 탑재된 무인민원발급기를 지속 확대 설치하고 있으며 카카오 알림톡 순번대기표 설치, 사회적배려창구 운영, AAC(보완대체의사소통)존 설치, 수어통역전화기 설치 등의 노력을 기울였다.

성북구 관계자는 “이번 행복민원실 선정을 계기로 앞으로도 최고의 민원서비스를 제공하도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.