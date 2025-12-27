일본 정부가 내년 여름부터 자국을 떠나는 여행객에게 부과하는 ‘출국세’를 현재의 3배 수준으로 대폭 인상한다. 기록적인 엔저 현상으로 방일객이 급증하면서 발생한 ‘오버투어리즘(과잉 관광)’ 문제를 해결하기 위한 재원 확보 차원이다.

27일 교도통신 등 현지 언론에 따르면 일본 정부는 전날 관계 부처 회의를 열고, 현행 1인당 1,000엔(약 9000원)인 국제관광여객세(출국세)를 3000엔(약 2만 7000원)으로 올리기로 결정했다. 인상된 세율은 내년 7월부터 적용될 예정이다.

일본 정부는 이번 인상을 통해 2026회계연도(2026년 4월~2027년 3월) 세수 수입이 전년도보다 2.7배 증가한 1300억 엔(약 1조 2000억 원)에 달할 것으로 추산했다. 확보된 재원은 관광지 혼잡 완화 대책, 다국어 안내 강화, 지방 관광 인프라 정비 등 과잉 관광 대응 사업에 집중 투입한다는 방침이다.

비자 관련 비용도 대폭 오른다. 일본 정부는 내년 중 비자 발급 수수료를 현재의 5배 수준으로 인상할 계획이다. 현재 한국인은 관광 등 단기 체류 시 무비자 입국이 가능해 당장의 영향은 없으나, 향후 도입될 새로운 제도가 변수로 꼽힌다.

일본 정부는 오는 2028년경 비자 면제국 여행객을 대상으로 ‘전자도항인증제도(JESTA)’를 도입할 예정이다. 이는 미국의 ESTA와 유사한 제도로, 입국 전 온라인으로 방문 목적 등을 신고해 심사를 받는 방식이다. 제도 도입 시 별도의 심사 수수료가 부과될 예정이어서, 사실상 무비자 혜택을 받는 한국 여행객들도 추가 비용 부담을 피할 수 없게 된다.

출국세 인상 외에도 일본 내 주요 관광 도시들은 자체적으로 ‘숙박세’ 신설 및 인상을 추진 중이다. 도쿄, 오사카, 후쿠오카 등 기존 시행 지역 외에도 최근 홋카이도와 미야기현 등이 숙박세 도입을 검토하고 있다.

엔저 영향으로 일본 여행 수요는 여전히 높으나, 출국세와 숙박세 인상, 그리고 향후 JESTA 수수료까지 더해지면 여행객들이 체감하는 전체 경비 부담은 상당할 것으로 전망된다.