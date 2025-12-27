전년 대비 50% 증가 100억 달러 이상 거래 68건

[헤럴드경제=한영대 기자] 올해 전 세계 인수·합병(M&A) 시장 규모가 6500조원을 돌파한 것으로 나타났다.

파이낸셜타임스(FT)는 26일(현지시간) 런던증권거래소그룹(LSEG)을 인용해 올해 글로벌 M&A 규모가 전년 대비 50% 증가했다며 이같이 보도했다. 이는 코로나19 와중에 대형 거래가 집중됐던 2021년의 5조8000억달러(약 8380조원) 이후 최대 규모다.

올해는 100억달러(약 14조4500억원) 이상 초대형 거래가 68건 성사됐다. 가장 큰 거래는 미국 철도회사 유니언퍼시픽이 미 동부지역 철도사 노퍽서던을 850억달러(약 123조원)에 인수한 계약이다. 합병이 마무리될 경우 시총 2500억달러(약 361조원) 규모의 초대형 운송 기업이 탄생하게 된다.

또 워너브러더스 디스커버리에 대한 파라마운트의 적대적 인수가 성사되면 1000억달러(약 144조5000억원)가 넘는 천문학적인 액수가 지불될 것으로 보인다. 투자은행 센터뷰 파트너스의 토니 김 공동대표는 “이 같은 규모의 대형 M&A는 10년 만에 처음”이라며 “산업 구조를 근본적으로 바꿀 거래가 이어지고 있다”고 말했다.

기업들이 공격적으로 대형 M&A에 나서게 된 것은 미국 도널드 트럼프 행정부 출범 이후 규제 완화 기조와 함께 풍부한 자금조달 여건이 마련됐기 때문이라는 분석이다. 대형 로펌 왓첼 립튼의 앤드루 누스바움 공동의장은 “전략적으로 중요하다면 기업들이 규제 리스크를 감수할 의지를 보이고 있다”며 “규제 당국도 건설적으로 대화에 나서고 있다는 인식이 확산했다”고 분위기를 전했다.

M&A 거래 급증에 힘입어 글로벌 투자은행은 1350억달러(약 195조750억원)에 달하는 수수료를 벌어들였다. 수수료의 절반 이상은 미국 기업과의 거래에서 발생했다. 미국 기업의 M&A 규모는 2조3000억달러(약 3323조5000억원)로 1998년 이후 가장 높은 비중을 차지했다.

한편, 대형 M&A 거래가 급증한 것과는 달리 전체 M&A 성사 건수는 7% 감소했다. 이 2016년 이후 최저 수준이다.