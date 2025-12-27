‘골든’ 42위…‘하우 잇츠 던’ 81위

[헤럴드경제=정윤희 기자] 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) 2곡이 영국 오피셜 싱글차트 ‘톱 100’에 동시 진입했다.

26일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면 ‘골든’(Golden)은 전주보다 14위 하락한 42위로 27주 연속 차트에 이름을 올렸다.

한국계 미국인 가수 이재(EJAE), 레이 아미, 오드리 누나가 작품 속 걸그룹 헌트릭스로 부른 이 곡은 현재까지 비연속 10주 1위를 차지했다.

‘케이팝 데몬 헌터스’의 또 다른 OST인 ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done)은 81위에 머물렀다.

이번 주 ‘톱 100’에서는 연말 시즌송이 대거 상위권에 진입했다.

왬의 ‘라스트 크리스마스’(Last Christmas)가 1위를 차지했고, 머라이어 캐리의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’(All I Want For Christmas Is You)가 2위, 브렌다 리의 ‘록킨 어라운드 더 크리스마스 트리’(Rockin‘ Around The Christmas Tree)가 3위에 올랐다.