전재수 전 장관 휴대전화 등 디지털 포렌식은 마무리

[헤럴드경제=한영대 기자] 경찰이 주말인 27일에도 통일교 정치권 로비 의혹을 수사하기 위해 교단 핵심 관계자를 소환했다.

경찰청 특별전담수사팀은 이날 오전 9시 25분께 이기성 전 통일교 한국회장을 참고인 신분으로 불러 조사 중이다. 한국회장은 한국의 통일교 신도들을 총괄하는 직위다.

2018년 무렵 금품 수수 혐의를 받는 전재수 전 해양수산부 장관에게 정치자금법 위반 혐의가 적용될 경우 이달 말 공소시효가 완성될 수 있다. 이런 상황에서 경찰이 물증 확보와 함께 통일교 자금 흐름 등에 관여한 교단 핵심 관계자들의 진술 확보에 주력하고 있는 것으로 보인다.

경찰은 전날에는 통일교 산하단체 천주평화연합(UPF) 회장을 지낸 송광석씨를 8시간 동안 피의자 신분으로 재조사했다. 또 서울구치소를 찾아 이번 금품 수수 의혹을 촉발한 윤영호 전 세계본부장을 체포해 조사하기도 했다. 전 전 장관의 휴대전화 및 부산 지역구 사무실에서 확보한 PC 7대 등에 대한 디지털 포렌식 절차도 마친 상태다.

경찰은 포렌식 결과 등을 토대로 전 전 장관에 대한 추가 소환 조사 필요성을 검토 중인 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 “수사팀도 공소시효 부분을 충분히 인지하고 있는 만큼 최대한 신속하게 수사하고 있다”고 말했다.