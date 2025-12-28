총 2000억 규모 반도체·AI 등 첨단산업 지원 주요 계열사 공동 출자, 생산적 금융 마중물

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리자산운용은 지난 26일 미래동반성장 프로젝트의 하나인 ‘그룹 공동투자 1호 펀드’ 약정을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 펀드 조성은 우리금융그룹이 지난 9월 발표한 80조원 규모 미래동반성장 프로젝트의 핵심 실행 과제인 그룹 공동투자펀드가 구체화된 첫 사례다.

‘우리 미래동반성장 첨단전략 일반사모투자신탁’은 총 2000억원 규모로 조성됐다. 우리자산운용이 펀드 운용을 총괄한다. 우리은행과 우리투자증권을 비롯해 동양생명, 우리카드, 우리금융캐피탈, ABL생명 등 그룹 내 주요 계열사가 공동 출자자로 참여해 시너지를 높였다.

주요 투자 대상은 국가 첨단전략산업 및 관련 밸류체인(가치사슬) 기업이다. ▷반도체 ▷이차전지 ▷인공지능(AI) ▷바이오 ▷로봇 ▷항공우주 등 혁신 성장 분야를 비롯해 신기술 도입이나 사업 전환 과정에서 중장기 자금이 필요한 기업까지 폭넓게 발굴할 방침이다. 우리자산운용은 빠르면 연내 첫 번째 투자처를 확정하고 본격적인 지원에 나설 예정이다.

우리자산운용은 다양한 투자 구조를 활용해 기업의 성장 단계별 자금 수요에 탄력적으로 대응할 계획이다. 이를 통해 안정적인 수익 확보와 생산적 금융 공급을 동시에 달성하는 데 역량을 집중한다.

우리자산운용 관계자는 “이번 펀드는 기획 단계부터 정부의 첨단산업 지원 정책과 그룹의 생산적 금융 확대 기조에 발맞춰 설계됐다”며 “그룹사의 풍부한 자본력을 바탕으로 미래 성장 잠재력을 지닌 기업과 미래동반성장을 이루는 확실한 마중물이 되겠다”고 전했다.