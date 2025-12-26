HD현대중공업 건조 3200톤급 최신형 호위함 2척 필리핀 해군 현대화 사업…2029년까지 인도 계획

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청은 26일 필리핀 국방부와 8500억원 규모 ‘필리핀 해군 호위함 2차 획득사업’ 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 계약은 필리핀 해군 현대화 계획의 주요 사업으로 HD현대중공업이 건조한 3200톤급 최신형 호위함 2척을 2029년까지 필리핀 해군에 인도하기로 했다.

필리핀은 동남아시아 내 대한민국 중요 방위산업 협력국으로 그간 FA-50 경공격기 2차례 계약을 비롯해 한국 호위함 2척, 초계함 2척, 원해경비함 6척을 잇달아 도입했다.

특히 양국은 지난 2009년 체결된 ‘한-필 특정 방산물자 조달을 위한 시행약정’을 통해 국내업체와 필리핀 국방부간 수의계약이 가능하도록 하는 제도적 기반을 마련해 왔다.

이번 수주 쾌거는 대한민국 정부의 적극적인 세일즈 외교와 국내 방산기업의 기술력과 노력이 결집된 민·관 협력의 결실로 방사청은 평가했다.

우리 정부는 필리핀 국방부·외교부 등과의 고위급 면담부터 방산군수공동위, 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 등 각종 계기를 통해 본 사업의 원활한 성사를 지속적으로 당부하며 지원했다.

특히 지난 10월 APEC 계기 한-필 정상회담에서 이재명 대통령과 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령은 그간 양국의 우호적인 방산협력 관계에 대해 서로 깊은 감사를 표했고, 향후에도 지속적인 안보 파트너로서 협력해 나갈 것을 약속해 본 사업 추진에 힘을 실었다.

2016년 필리핀 호위함 1차 사업으로 도입된 호위함(호세 리잘급) 2척은 각각 2020년, 2021년에 인도된 후 필리핀 해상 작전의 주축으로 맹활약하며 성능을 입증했다.

아울러 우리 기업의 신속한 유지보수·정비·운영(MRO) 지원 능력이 현지에서 높게 평가받고 있다.

HD현대는 2016년 호위함 첫 수주 이후 단순한 함정 수출을 넘어 후속 군수지원과 교육훈련을 통한 현지 인력 양성 등 포괄적인 협력을 지속하며 필리핀 해군의 두터운 신뢰를 이끌어냈다.

이용철 방사청장은 “이번 호위함 2차 사업 계약은 필리핀 정부가 K-방산에 대해 보여 준 변함없는 신뢰의 상징”이라며 “앞으로도 동남아의 핵심 방산 협력국인 필리핀과 함정분야 인력·기술 협력과 해양안보 협력으로 나아가는 미래지향적 파트너십을 구축하겠다”고 밝혔다.