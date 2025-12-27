위조 명함·가짜 공문 동원 신종 사기 확산 서울시, 창구 일원화…‘전담 신고센터’ 운영 계좌지급 정지 요청 등 경찰청과 공조 강화

[헤럴드경제=손인규 기자] “저는 서울 ○○○본부 □□□입니다. 부서에서 추진 중인 ‘△△공사’ 용역의 수의계약 업체로 선정해 드리려고 하는데 먼저 제습기 구매를 위한 1500만원 선입금이 필요합니다.” A용역업체는 이같이 말하며 명함을 건넨 ‘공무원’ B씨로부터 해당 부서에서 추진 중인 공사 용역의 수의계약 선정을 대가로 1500만원 입금을 요청받았다. 알고 보니 이른바 ‘사칭 공무원’에 의한 사기 행위였다.

서울시는 최근 중·소상공인을 대상으로 이 같은 공무원 사칭 사기 피해가 끊이지 않고 발생하자 서울시공정거래종합상담센터 내 ‘공무원 사칭 사기 피해 신고센터’를 설치했다고 27일 밝혔다.

지난 7월 공무원 사칭 피해주의보를 발령한 바 있지만, 사칭 수법이 점차 정교해지고 장기간에 걸쳐 치밀하게 접근하는 피해사례가 계속 접수됨에 따라 전담 신고 창구를 마련하게 됐다고 시는 설명했다.

최근 확인된 사칭 수법은 실제 서울시에서 사용하는 것과 유사한 명함이나 공문서를 위조해 실제 발주처럼 위장한 뒤 ‘대리 납품’이나 ‘긴급 구매’를 명목으로 업체에 선입금을 유도하는 방식이다. 일부 사례에서는 수일에 걸쳐 단계적으로 접근하며 실제 행정절차를 따르는 것처럼 상황을 연출하거나 감사 시점이 임박했다는 등의 압박성 사유를 대며 피해자에게 빠른 결정을 강요하기도 했다.

서울시는 피해 확산을 막기 위해 중·소상공인이 현장에서 즉시 실천할 수 있는 예방 수칙을 제시하고 적극적인 행동을 당부하고 있다.

우선 공무원 명의로 연락이 왔을 경우 명함의 전화번호가 실제 기관 소속인지 서울시 홈페이지 ‘부서안내’ 메뉴를 통해 확인해야 한다. 공문서나 발신처가 의심스러운 경우에는 해당 부서나 서울시 공정거래종합상담센터(1600-0700, 8번)로 직접 문의해 진위를 검증할 필요가 있다.

무엇보다 ‘선입금은 절대 하지 않는 것’이다. 서울시를 포함한 공공기관은 민간에 선입금을 요청하거나 대리구매를 요구하지 않는다. 피해가 발생한 경우 바로 112 또는 관할 경찰서에 신고해야 한다.

시는 신고센터 운영을 통해 공무원 사칭 여부와 실제 계약 여부를 신속히 검증하고, 사기 유형별 대응 방안을 안내할 계획이다. 피해가 확인되면 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단과 협력해 계좌 지급정지, 수사 의뢰 등 후속 조치를 지원할 예정이다.

시는 신고센터에 접수된 사례를 체계적으로 수집·분석해 사칭범들의 접근 방식과 사기 패턴 등을 파악하고 이를 피해 예방 홍보 및 교육 자료로 적극 활용할 계획이다.

김명선 서울시 공정경제과장은 “서울시 공무원은 어떠한 경우에도 물품 대리구매나 선입금을 요구하지 않는 만큼 조금이라도 수상하다고 느껴질 경우 상대방의 요구에 응하지 말고 서울시 신고센터로 문의해 달라”고 당부했다.