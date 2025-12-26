K-푸드 성장 힘입어 올해 매출액 1300억 예상 식품과 자동차 딜러 등 외연 확장

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼천리그룹은 26일 국내 대표 김 전문 기업인 성경식품의 지분 100%를 인수하는 주식 매매 계약을 체결했다.

지도표 성경김으로도 널리 알려진 성경식품은 1981년 대전에서 시작한 향토 식품 기업이다. 최근에는 매년 최고 실적을 연이어 경신하고 있다. 올해 기준 예상 매출액은 약 1300억원이다. 전체 매출액의 40%는 수출이 차지하고 있다.

삼천리그룹은 K-푸드의 세계적 확산에 따른 글로벌 김 시장의 성장성에 주목해 성경식품 인수를 단행했다. 실제 지난해 우리나라의 김 수출액은 1조4000억원에 이르렀고, 올해는 사상 최대 규모인 1조6000억원을 기록할 것으로 전망된다.

도시가스 유통 사업을 주력으로 하고 있는 삼천리그룹은 식품 외에도 자동차 딜러, 외식 사업에 진출하면서 외연을 확장하고 있다. 삼천리그룹 관계자는 “창립 70주년을 맞이한 뜻 깊은 해에 성경식품을 인수하면서 그룹 생활문화 부문 포트폴리오를 한층 강화하게 됐다”며 “앞으로 성경식품의 중장기 성장방안을 모색하고 글로벌 경쟁력을 제고하며 그룹 생활문화 사업의 한 축으로 빠르게 자리매김할 수 있도록 최선을 다할 계획”이라고 말했다.