생산적 금융 이행 위한 조직개편 실시 실행력·효과성 방점, 영역별 분과 구성 은행, 증권 등 자회사엔 전담 조직 신설

[헤럴드경제=김은희 기자] 신한금융그룹은 ‘신한 K-성장! K-금융! 프로젝트’의 성공적 이행을 뒷받침하기 위해 생산적 금융 추진단을 새롭게 발족하는 등의 조직개편을 실시했다고 28일 밝혔다.

신한 K-성장! K-금융! 프로젝트는 2030년까지 5년간 총 110조원을 투입하는 생산적 금융 공급 계획으로 부동산 담보 중심의 금융 관행 개선과 생산적 금융 중심의 구조 전환을 목표로 한다.

신한금융은 지난 9월 ‘생산적 금융 프로젝트관리조직(PMO)’을 만들어 초기 추진 체계를 구축했고 11월에는 ‘그룹 생산적 금융 추진위원회’로 격상해 그룹 차원의 기본 구상을 마련했다. 그룹 최고경영자(CEO)가 위원장 역할을 맡는다.

이번에는 생산적 금융 전략을 현장에서 속도감 있게 실행하고 효과성을 높이기 위해 통합 추진·관리 조직인 ‘그룹 생산적 금융 추진단’을 발족시켰다.

그룹 생산적 금융 추진단은 그룹 최고전략책임자(CSO)가 사무국장을 맡는 추진 사무국을 중심으로 ▷투자 ▷대출 ▷재무·건전성 ▷포용금융 등 4개 분과로 구성된다. 생산적 금융을 추진하는 9개 자회사별 총괄 그룹장과의 협업 체계를 통해 첨단산업과 지역경제에 파급효과가 큰 프로젝트를 중심으로 금융 지원 방안 마련에 나선다.

신한금융은 추진위원회, 분과별 협의회, 추진단 임원회의 등 각 회의체를 정기적으로 운영해 추진 상황을 체계적으로 점검할 계획이다. 추진 성과를 그룹 CEO와 자회사 CEO 전략 과제에 반영함으로써 그룹 전반의 실행력을 높이기 위한 관리 체계도 구축해 나갈 방침이다.

주요 자회사에도 생산적 금융 전담 조직을 신설해 성과 창출을 위한 실행 체계를 강화한다. 신한은행은 여신그룹 내 ‘생산포용금융부’를 신설해 제도 설계부터 운영·리스크 관리까지 전 과정을 총괄한다.

신한투자증권은 발행어음 기반의 ‘종합금융운용부’를 통해 초혁신경제 기업 대상 투자·대출을 확대하고, 신한캐피탈은 상품·기능 중심의 조직 재편으로 투자 전문성을 강화한다. 이를 통해 생산적 금융 추진을 위한 그룹 전반의 선구안과 실행 역량을 함께 고도화한다는 계획이다.

신한금융은 새해 신한은행, 제주은행, 신한저축은행이 동참해 고금리 가계대출 금리를 일괄 인하하는 ‘헬프업 & 밸류업’을 포함한 밸류업(가치 제고) 3종 프로젝트를 고도화해 새롭게 선보일 계획이다.

아울러 땡겨요 사업자대출과 ERP(전사자원관리) 뱅킹 등 그룹사 특화 서비스를 연계해 자영업자·중소기업·지역사회를 위한 차별화된 금융 지원 체계를 구축하는 등 포용금융 확산을 이어갈 방침이다.

진옥동 신한금융 회장은 “생산적·포용적 금융 확대를 위한 실질적인 지원 방안을 지속적으로 발굴하고 있다”며 “그룹의 미션인 ‘따뜻한 금융’을 바탕으로 고객과 함께 성장하는 신한만의 지속 가능한 생산적·포용적 금융 모델을 확고히 구축해 나가겠다”고 말했다.