반구천의 암각화 문양 문구세트 ‘대상’ 온라인 조사·전문가 심사로 15점 선정

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 울산을 상징하고, 울산의 정체성을 담은 관광기념품을 발굴하기 위해 시행한 ‘울산 관광기념품 디자인 공모 및 사업화 지원 공모전’의 선정작 15점을 26일 발표했다.

울산시는 지난 9월 15일부터 10월 20일까지 시행해 접수된 176점을 대상으로 상품성, 디자인 완성도, 활용성을 기준으로 1차 20점을 가린 뒤 시민 대상 온라인 선호도 조사(30%)와 완성도·유통성도 등을 고려한 전문가 심사위원회 심사(70%) 과정을 거쳐 수상작을 가렸다.

최고상인 대상에는 반구천의 암각화 문양을 활용한 문구세트 ‘K-전통공예 & 반구천의 암각화’가 선정됐다. 금상에는 ▷우산 ‘반구천의 암각화, 하늘에 새기다’ ▷무드등 ‘울산의 결, 한 겹의 빛’ ▷‘반구천의 암각화 블랭킷’이 선정됐으며, 그 외 은상 5점, 동상 6점이 가려졌다.

대상작(1점)에는 400만원, 금상작(3점)에는 각 350만원, 은상작(5점)에는 각 310만원, 동상작(6점)에는 각 250만원을 사업화 및 제품 제작을 위한 지원비가 주어진다.

이번 공모 선정작은 울산 굿즈 스토어(Ulsan Goods Store) 울산박물관점, 암각화박물관점, 태화강국가정원 안내센터점에 전시된다.