- 과기정통부, 2024년 연구개발활동조사 결과 - 민간·외국 연구개발투자 처음 100조원 돌파 - 연구원 수 61만 5063명 전년 대비 1.9%↑

[헤럴드경제=구본혁 기자] 우리나라 연구개발투자(정부+민간)가 총 131조원으로 국내총생산(GDP) 대비 연구개발 비중은 사상 최고치인 5.13%를 돌파했다.

과학기술정보통신부는 26일 2024년 한 해 동안 우리나라 공공 및 민간영역에서 수행된 연구개발활동 현황을 조사·분석한 ‘2024년도 연구개발활동조사 결과’를 발표했다.

이번 조사는 연구개발활동을 수행 중인 공공연구기관, 대학, 기업 등 총 6만 9042개 기관을 대상으로 연구개발비 및 연구개발 인력 현황에 대해 경제협력개발기구(OECD) 가이드(프라스카티 매뉴얼)에 따라 실시했다.

2024년 우리나라의 총 연구개발비는 131조 462억원으로 전년 대비 11조 9722억원(10.1%)이 증가했고, 국내총생산(GDP) 대비 연구개발비 비중은 5.13%로 이스라엘(6.35%)에 이어 세계 2위를 유지했다.

정부·공공 재원 27조 7672억원(21.2%), 민간·외국 재원 103조 2790억원(78.8%)으로 민간·외국의 연구개발투자가 처음으로 100조원을 돌파했다.

연구수행 주체별 연구개발비는 기업 106조 6988억원(81.4%), 공공연구기관 13조 2936억원(10.1%), 대학 11조 538억원(8.4%)으로 나타났다.

연구개발 단계별 연구개발비는 기초연구 19조 2690억원(14.7%), 응용연구 25조 2812억원(19.3%), 개발연구 86조 4960억원(66.0%)으로 전년 대비 개발연구의 연구비 증가율이 가장 컸다.

2024년 우리나라의 총 연구원 수는 61만 5063명으로 전년 대비 1만 1497명(1.9%)이 증가, 연구보조원이 포함된 연구개발인력 수는 83만 9582명으로 전년 대비 1만 1620명(1.4%)이 증가했다. 여성연구원 수는 14만 8922명으로 전체 연구원 내 비중이 지속적으로 증가하고 있다.

연구 참여비율을 고려한 상근상당 연구원(FTE) 수는 50만 3346명으로 전년 대비 1만 3090명(2.7%)이 증가했다.

특히 상근상당 연구원 수 기준의 취업자 천 명당 연구원 수와 인구 천 명당 연구원 수는 각각 17.6명, 9.8명으로 세계 1위다.

연구수행 주체별 연구원 수는 기업 44만 7351명(72.7%), 대학 12만 974명(19.7%), 공공연구기관 4만 6738명(7.6%)이며, 학위별 연구원 수는 박사 13만 626명(21.2%), 석사 17만 2188명(28.0%), 학사 28만 4597명(46.3%), 기타 2만 7652명(4.5%)이다.

2024년 우리나라 기업 유형별 연구개발비는 대기업 71조 4808억원(67.0%), 중견기업 14조 2834억원(13.4%), 중소기업 8조 5813억원(8.0%), 벤처기업 12조 3533억원(11.6%)이며, 연구원 수는 대기업 14만 9858명(33.5%), 중견기업 7만 1599명(16.0%), 중소기업 10만 5237명(23.5%), 벤처기업 12만 657명(27.0%)이다.

특히 매출액 상위 10개 기업의 연구개발비와 연구원 수는 전년 대비 크게 증가했다.

이번 조사 결과는 경제협력개발기구(OECD)에 제공되어 국가별 연구개발활동 비교자료로 활용된다.