3분기 만에 0%대 탈출…수도권 3.2%로 반등 주도 제조·서비스 회복 속 건설업은 6분기 연속 역성장

[헤럴드경제=김용훈 기자] 반도체·자동차 등 주력 수출 품목의 호조에 힘입어 지역경제 성장률이 3분기 만에 0%대를 벗어났다. 제조업과 서비스업이 회복 흐름을 보이면서 지역 경기의 바닥 통과 신호가 보다 뚜렷해졌다는 평가다.

26일 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 3분기 실질 지역내총생산(GRDP)’에 따르면 올해 3분기 전체 지역경제 성장률은 1.9%로 집계됐다. 지역경제 성장률이 0%대를 벗어난 것은 지난해 3분기(1.6%) 이후 처음이다.

앞서 지역경제 성장률은 지난해 4분기 0.9%로 둔화한 뒤 올해 1분기에는 0.0%까지 떨어졌다. 이후 2분기 0.6%로 반등한 데 이어 3분기에는 1%대 후반까지 회복되며 개선 흐름을 이어갔다.

수도권·동남권 중심 반등…호남권은 역성장

권역별로는 호남권(-1.2%)을 제외한 대부분 지역에서 성장세가 나타났다. 수도권은 3.2%로 가장 높은 성장률을 기록했고, 동남권 1.1%, 충청권 1.0%, 대경권 0.6% 순이었다.

이번 회복세는 반도체·자동차·선박 등 수출 주력 산업의 생산 증가가 견인했다. 3분기 광업·제조업 GRDP는 전년 동기 대비 3.5% 증가했다. 올해 1분기 0.5%에 그쳤던 증가율은 2분기 2.2%, 3분기 3.5%로 두 분기 연속 확대됐다.

수도권 광업·제조업 GRDP는 7.0% 증가해 전국 평균을 크게 웃돌았다. 반도체와 전자부품, 자동차 생산 증가가 주된 요인으로 꼽힌다. 반면 호남권은 금속가공, 고무·플라스틱 생산 감소의 영향으로 증가율이 0.4%에 그쳤다.

서비스업 회복…숙박·음식업 9분기 만에 반등

서비스업도 회복세를 보이며 지역경제에 힘을 보탰다. 3분기 서비스업 GRDP는 전년 동기 대비 2.2% 증가했다. 서비스업은 지난해 1분기 2.1%에서 올해 1분기 0.7%까지 둔화됐으나, 2분기 1.2%로 반등한 이후 회복 흐름이 이어지고 있다.

특히 숙박·음식업은 1.6% 증가하며 2023년 2분기 이후 9분기 연속 이어진 마이너스 흐름을 끊었다. 도소매업도 4.5% 증가해 2분기 연속 플러스 성장을 기록했다.

권역별로는 수도권(3.1%)과 동남권(1.5%)이 도소매, 금융·보험업 등의 생산 증가로 성장세를 이끈 반면, 호남권은 사업서비스업 감소 등의 영향으로 0.1% 줄었다.

건설업은 여전히 부진…6분기 연속 역성장

다만 건설업 부진은 여전히 지역경제의 부담 요인으로 남아 있다. 3분기 건설업 GRDP는 전년 동기 대비 7.3% 감소해 지난해 2분기(-0.7%) 이후 6분기 연속 역성장을 기록했다. 다만 올해 1분기 -12.3%를 저점으로 감소 폭은 점차 축소되는 모습이다.

권역별로는 대경권(-14.1%)과 호남권(-12.0%)에서 건설 경기 침체가 두드러졌고, 수도권(-6.7%), 충청권(-3.9%), 동남권(-3.0%) 역시 부진을 면치 못했다.